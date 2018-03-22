شؤون فلسطينية

الشعبية والديمقراطية تَدعوان لتَحديد مكان عقد الوطني لضمان مشاركة الجميع

الشعبية والديمقراطية تَدعوان لتَحديد مكان عقد الوطني لضمان مشاركة الجميع
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهتان "الشعبية والديمقراطية"، أن القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها، لجهة تشعب وتعدد خيوط العدوان الأمريكي الإسرائيلي، سواء ما يتعلق بالقدس أو اللاجئين، عبر وكالة الغوث مروراً بالدعم الأمريكي العلني لعمليات الاستيطان الواسعة والترتيبات الأمنية المطروحة في فلسطين، وغيرها من القضايا التي يعمل الاحتلال على حسمها بالميدان، ما يتطلب موقفاً فلسطينياً حازماً، يتجاوز الصيغ القديمة بالرفض والاحتجاج والشكوى أمام الهيئات الدولية، التي ما زالت عاجزة عن تحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية.

ودعت الجبهتان القيادة الفلسطينية إلى تبني سياسة وطنية جديدة تتصادم مع السياسة الأمريكية والإسرائيلية في الميدان عبر دعم التحركات الشعبية والانتفاضية بمختلف أشكالها النضالية وحمايتها، وزج كل عناصر القوة الفلسطينية في معركة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها سلاح الوحدة الوطنية الذي
ما زال الغائب الأكبر.

وتؤكد الجبهتان وبمسؤولية وطنية على ضرورة التحضير
الجيد لجلسة المجلس الوطني القادمة، سواء لجهة المكان الذي ينبغي أن يتم التوافق حوله بما يضمن مشاركة الجميع أو لجهة القرارات التي ينبغي أن تعكس الشراكة الوطنية في رسم القرار الوطني وضمان تطبيقه، خاصة ما يتعلق بحسم العلاقة مع الاحتلال، وقطع الصلة باتفاق أوسلو وإلغاء التنسيق الأمني واتفاق باريس الاقتصادي والعمل بشكل جدي لدعم خيار الانتفاضة والمقاومة ووضع مجرمي الاحتلال أمام المحاكمة ومعالجة الإشكالات الداخلية الفلسطينية.

وعرضت الجبهتان أوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان، وأكدت على ضرورة تطوير وتفعيل جميع الأطر الفلسطينية القائمة، السياسية والأمنية، بما يمكنّها من أخذ دورها في حماية شعبنا ومصالحة السياسية والاجتماعية وتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق اللاجئين، خاصة حقهم بالعودة، إضافة إلى الدور المطلوب في تعزيز حالة الأمن والاستقرار في المخيمات، وتعزيز علاقاتها مع الجوار، مجددين دعوة الحكومة اللبنانية إلى التعاطي مع الشعب الفلسطيني، كشعب شقيق يناضل من أجل حقوقه الوطنية، ومن واجب الجميع تقديم كل دعم وإسناد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وإقرار الحقوق الإنسانية.

ودعت الجبهتان إلى مواصلة التحركات الشعبية في مخيمات لبنان رفضا للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على الحقوق الوطنية الفلسطينية، خاصة قضيتي القدس واللاجئين، وأكدتا على ضرورة رفع وتيرة هذه التحركات بشكل موحد ورافض لاستهداف وكالة الغوث وخدماتها، معتبرة أن حقوق الشعب الفلسطيني ليست للبيع وأن خدمات (أونروا) هي حق لشعبنا وليست منّة من الولايات المتحدة التي أعلنت عن وجهها الحقيقي باعتبارها شريكاً كاملاً في العدوان على شعبنا.

جاء ذلك، خلال لقاء مشترك عُقد بين وفدين قياديين من الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان، حيث ناقش الطرفان الأوضاع السياسية العامة، وأوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان.

وضم وفد الجبهة الديمقراطية: علي فيصل، محمد خليل، سهيل الناطور وفتحي كليب، فيما ضم وفد الجبهة الشعبية الرفاق: مروان عبد العال، سمير لوباني وهيثم عبدو.

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