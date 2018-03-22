لجنة الانتخابات تعلن انتهاء حملة التسجيل في المدارس واستمرار عملية التسجيل الإلكتروني

رام الله - دنيا الوطنأنهت لجنة الانتخابات المركزية، حملة تحديث سجل الناخبين السنوية في مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي انطلقت صباح يوم الأحد الماضي.وقامت اللجنة خلال الحملة الميدانية في المدارس، بتسجيل حوالي 68 ألف مواطن ومواطنة خلال الأيام القليلة الماضية، وهي بذلك تكون قد نجحت في الوصول إلى 98% من طلبة الثانوية العامة، الذين بلغوا السن القانونية للتسجيل، والذين سيتم إضافتهم إلى سجل الناخبين، الذي يحتوي حوالي 2.1 مليون مواطن ومواطنة، مدرجين في سجل الناخبين من قبل.وستبدأ اللجنة خلال الأيام القادمة بعملية إدارة ومعالجة بيانات سجل الناخبين، بحيث يتم إضافة المسجلين الجدد، وشطب الوفيات منه، والتي يتوقع أن تنتهي مع منتصف شهر نيسان/ أبريل المقبل، وذلك في مركز إدخال البيانات التابع للجنة في مدينة البيرة.من جهة أخرى، أكدت اللجنة، أن عملية التسجيل الإلكتروني للناخبين متاحة وبشكل مستمر عبر موقعها الإلكتروني: www.elections.ps، حيث يمكن لأي مواطن أو مواطنة، سواء كان يقيم في الداخل أو في الخارج، وبلغ 17 عاماً فأكثر ويحمل هوية فلسطينية، ولم يسجل من قبل، أن يسجل نفسه إلكترونيا في أي وقت يشاء.يذكر، أن تسجيل الناخبين هي عملية مستمرة، تقوم بها اللجنة لإضافة من بلغوا السن القانونية للتسجيل، للإبقاء على سجل الناخبين محدثاً ودقيقاً وصالحاً لخدمة أي عملية انتخابية، يتم الدعوة إليها.