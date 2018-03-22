شاهد: صُور من عمليات الأمن التي أدت لِمَقتَل مَطلوبَيْن بحادثة موكب الحمد الله

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، عن مقتل المطلوب أنس أبو خوصة، خلال الاشتباك الذي دار بين الأجهزة الأمنية ومطلوبين، فيما اعتُقل اثنان من مساعديه، أصيبا خلال الاشتباك، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.وقالت الداخلية: إن إحدى الإصابات، كانت في حالة الخطر، ليتم الإعلان عن وفاته فيما بعد، وهو عبد الهادي الأشهب.