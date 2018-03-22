شؤون فلسطينية

غنيم وهان يُعلنان نجاح مؤتمر المانحين لتحلية مياه غزة

غنيم وهان يُعلنان نجاح مؤتمر المانحين لتحلية مياه غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم، ومفوض السياسة الأوروبية للجوار وشؤون التوسع، يوهان هان، اليوم، عن نجاح مؤتمر المانحين، لدعم برنامج محطة تحلية مياه البحر في قطاع غزة، والذي عقد في بروكسل، بتوفيره الجزء الأكبر من المبلغ المخصص لبدء المشروع.

وقال م. غنيم، في مؤتمر صحفي مشترك مع هان في ختام المؤتمر: إن مؤتمر المانحين وافق على برنامج محطة تحلية مياه البحر بقيمة 456 مليون يورو، لتوفير مياه الشرب لقطاع غزة المحاصر، والذي يعاني أزمة إنسانية حادة.

وأضاف م. غنيم: سيوفر البرنامج مياه الشرب لمليوني فلسطيني في قطاع غزة، ويؤمن حلاً مستداماً للنقص المزمن للماء وللأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وستغطي التعهدات المالية للمانحين كلفة المشروع بنسبة تفوق 80%.

ووصف م. غنيم المشروع بأنه "أكبر مشروع بنية تحتية في قطاع غزة، كونه سيوفر 55 مليون متر مكعب على الأقل من مياه الشرب الآمنة النظيفة في السنة، لأشخاص هم بأشد الحاجة إليها".

وأضاف م. غنيم: يعتمد مليونا فلسطيني في قطاع غزة بشكل حصري تقريباً على المياه الجوفية الساحلية كمصدر لمياه الشرب، وتتراوح سعة هذه المياه بين 55 و60 مليون متر مكعب في السنة، بينما يصل مجموع كمية المياه المطلوبة إلى 180 مليون متر مكعب.

وتابع الوزير غنيم: للتعامل مع هذه الأزمة، قررت فلسطين، والمفوضية الأوروبية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، بناء محطة تحلية مياه واسعة النطاق، يشمل المشروع محطة التحلية نفسها وتمديدات تزويد للطاقة، تغطي احتياجات المحطة من الكهرباء، وبناء خط ناقل يصل بين الشمال والجنوب يقوم بتوزيع المياه العذبة في كافة أنحاء قطاع غزة، وتصل التكلفة الكلية للمشروع إلى 562.3 مليون يورو.

بدوره، قال يوهان هان  خلال المؤتمر: يلبي هذا المشروع الاحتياجات الطارئة للمياه في قطاع غزة، من خلال توفير مياه الشرب، والمساهمة في النمو الاقتصادي والاستدامة والاستقرار البيئي.

وأوضح هان: وصل مجموع مبالغ الوعود إلى 456 مليون يورو، وهذا المبلغ يغطي أكثر من 80% من الأموال اللازمة للمشروع وهي 562.3 مليون يورو.

وأشار هان إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي، سيبدأ بإجراءات العطاءات في 15 نيسان/ أبريل، حيث يعود الفضل في ذلك للأموال التي تم التعهد بدفعها، كما قام بنك الاستثمار الأوروبي وفلسطين خلال المؤتمر، بتوقيع مذكرة نوايا من أجل ضمان الإعداد الناجح، والتنفيذ للمشروع.

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