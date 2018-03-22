شؤون فلسطينية

الاقتصاد والصحة تقرران مَنع تداول لعبة (سلايم) في السوق الفلسطيني

الاقتصاد والصحة تقرران مَنع تداول لعبة (سلايم) في السوق الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قررت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني والإدارة العامة للصحة العامة في وزارة الصحة منع تداول لعبة (سلايم) في السوق الفلسطيني، إضافة إلى التحفظ عليها وإتلافها ومنع إدخالها إلا بعد فحصها مخبرياً، والتأكد من خلوها من المواد المُضرة.

وجاء هذا القرار بعد اجتماع اليوم، بمقر وزارة الصحة في رام الله لمناقشة نتائج الفحوصات المخبرية، التي تمت على هذه اللعبة، حيث تبين وجود مواد كيماوية بتراكيز غير معروفة، إضافة إلى تقرير من مؤسسة المواصفات والمقاييس، يؤكد أن بطاقة البيان الموجودة على هذه اللعبة مضللة، وقد تؤدي إلى أن يقوم الطفل بتناول هذه المادة كطعام، مما قد يتسبب باختناق الطفل بهذه المادة.

ومن جهته، أكد إبراهيم القاضي مدير عام حماية المستهلك، أنه قد تم إصدار تعميم لكافة مديريات وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظات، من أجل إتلاف الكميات المتحفظ عليها أو إرجاعها إلى مصدرها.

وأشار د. ياسر بوزية إلى أن وزارتي الاقتصاد والصحة تعاملت بشكل سريع مع الأخبار التي تم تداولها عن لعبة (سلايم) وقامت بشكل فوري بسحب عينات وفحصها بمختبر الصحة العامة ومختبر جامعة بيرزيت، وتم التعاون أيضا مع مؤسسة المواصفات والمقاييس بخصوص هذه اللعبة.

يذكر، أن العديد من الدول، قامت بمنع تداول هذه اللعبة بسبب وجود مواد كيماوية تشكل خطراً على الأطفال، وتتسبب بظهور طفح جلدي.

أخبار ذات صلة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاقتصاد والصحة تقرران مَنع تداول لعبة (سلايم) في السوق الفلسطيني

الاقتصاد والصحة تقرران مَنع تداول لعبة (سلايم) في السوق الفلسطيني

عريقات يدعو للتصويت لصالح مشاريع القرارات الخاصة بدولة فلسطين

عريقات يدعو للتصويت لصالح مشاريع القرارات الخاصة بدولة فلسطين

الأعرج يَطّلع على احتياجات عدد من الهيئات المحلية من المشاريع التنموية

الأعرج يَطّلع على احتياجات عدد من الهيئات المحلية من المشاريع التنموية

عودة تطلق برنامجاً بقيمة نصف مليون يورو لدعم قطاع الأحذية

عودة تطلق برنامجاً بقيمة نصف مليون يورو لدعم قطاع الأحذية

الوزير الحساينة يلتقي وفداً من مؤسسة (Forward Thinking) البريطانية

الوزير الحساينة يلتقي وفداً من مؤسسة (Forward Thinking) البريطانية

مهنا: تعديل ساعات العمل على معبر (الكرامة) خلال هذه الأشهر

مهنا: تعديل ساعات العمل على معبر (الكرامة) خلال هذه الأشهر

انطلاق جلسة استماع الشهود في ملف الشيخ رائد صلاح‎

انطلاق جلسة استماع الشهود في ملف الشيخ رائد صلاح‎

نائب رئيس الوزراء يستقبل السفير الهولندي لحقوق الإنسان

نائب رئيس الوزراء يستقبل السفير الهولندي لحقوق الإنسان

منوعات

براءة الإعلامية المصرية ريهام سعيد من تهمة &#34;خطف الأطفال&#34;

براءة الإعلامية المصرية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

صور: ديانا كرازون تعتلي عرش الأناقة بماكياج قوي وفستان أسود ساحر

صور: ديانا كرازون تعتلي عرش الأناقة بماكياج قوي وفستان أسود ساحر

صور: ابنة شريف منير تفسخ خطبتها.. والسبب؟

صور: ابنة شريف منير تفسخ خطبتها.. والسبب؟

إيناس الدغيدي تنسحب من فيلم &#34;عايزة اتجوز&#34; بسبب هذا الفنان

إيناس الدغيدي تنسحب من فيلم "عايزة اتجوز" بسبب هذا الفنان

أحدث صور للفنانة نادية لطفي من المستشفى

أحدث صور للفنانة نادية لطفي من المستشفى

فيديو وصور: والدة ناهد السباعي تعلق على رقصة ابنتها الجريئة

فيديو وصور: والدة ناهد السباعي تعلق على رقصة ابنتها الجريئة

صور: نسرين طافش تتوهج جمالاً.. شاهد بنفسك

صور: نسرين طافش تتوهج جمالاً.. شاهد بنفسك

صور: غادة رجب تتصابى في أخر جلسة تصوير لها.. فهل يليق بها؟

صور: غادة رجب تتصابى في أخر جلسة تصوير لها.. فهل يليق بها؟

بسمة بوسيل​ تصغر تامر حسني بـ 14 عاماً.. فهل ذلك واضح؟

بسمة بوسيل​ تصغر تامر حسني بـ 14 عاماً.. فهل ذلك واضح؟

فيديو: سعد الصغير وريم البارودي بالمحكمة مع ريهام سعيد بقضية &#34;الإتجار بالاطفال&#34;

فيديو: سعد الصغير وريم البارودي بالمحكمة مع ريهام سعيد بقضية "الإتجار بالاطفال"

عربي

(يسرائيل هيوم): هل يبني السوريون مفاعلاً نوويًا جديدًا؟

(يسرائيل هيوم): هل يبني السوريون مفاعلاً نوويًا جديدًا؟

قطر تدرج 19 شخصاً وولاية سيناء على أولى قوائمها للإرهاب

قطر تدرج 19 شخصاً وولاية سيناء على أولى قوائمها للإرهاب

مرزوق الغانم: أي شكوى ضد الكويت نعتبرها (سخيفة)

مرزوق الغانم: أي شكوى ضد الكويت نعتبرها (سخيفة)

الظواهري يدافع عن (الإخوان المسلمين) ويهاجم البغدادي

الظواهري يدافع عن (الإخوان المسلمين) ويهاجم البغدادي