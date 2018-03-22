شؤون فلسطينية

الأعرج يَطّلع على احتياجات عدد من الهيئات المحلية من المشاريع التنموية

الأعرج يَطّلع على احتياجات عدد من الهيئات المحلية من المشاريع التنموية
رام الله - دنيا الوطن
اطلع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على احتياجات عدد من الهيئات المحلية من المشاريع التنموية التطويرية، بالإضافة إلى طبيعة عملها، وأبرز القضايا المتعلقة بعمل تلك المجالس.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الخميس، كل على حدة، مع رؤساء المجالس القروية في كل من: ( بيت حنينا، وبيت امرين، وبير الباشا، وعابود)، ورئيس بلدية قلقيلية، بالإضافة إلى أعضاء المجالس، بحضور الوكلاء المساعدين، وطواقم الوزارة.

واستعرض رؤساء الهيئات المحلية المذكورة أعلاه، أبرز المشاريع المنجزة خلال المراحل السابقة، بالإضافة إلى أبرز الاحتياجات من المشاريع التنموية التطويرية، ومنها تأهيل شبكات للمياه، وتأهيل وتعبيد طرق داخلية، وتوفير عدادات دفع مسبق للمياه، وتأهيل للمدخل الرئيسي في بيت أمرين، وتوسعة شبكة صرف صحي، بالإضافة إلى العمل على بناء خزان للمياه، وإمكانية النظر في ترفيع بعض المجالس القروية إلى بلديات، إلى جانب الديون المستحقة على المجالس، والفواتير المستحقة.

بدروه، أشار الأعرج إلى أن الوزارة نفذت عديد المشاريع التطويرية خلال العام الماضي، ورصدت هذا العام رزمة من المشاريع التي سيتم تنفيذها وتمويلها من خلال الموازنة التطويرية للوزارة، وتعمل جاهدة من خلال التنسيق مع الشركاء الدوليين لتوفير منح مالية لصالح البلديات والمجالس القروية لتمكينها من القيام بواجباتها تجاه المواطنين على أكمل وجه.

وشدد الأعرج على ضرورة الالتزام بسداد الفواتير في موعيدها، وجدولة الديون المستحقة، وأهمية التزام المواطنين بدعم المجالس ومساعدتهم في تحديد الاحتياجات الملحة للتنفيذ مع التأكيد على أهمية المساهمة المجتمعية في تنفيذ مشاريع استراتيجية تطويرية لصالح المجتمع بكل فئاته.

هذا وحضر اللقاءات الى جانب الوزير كل من: الوكيل المساعد لشؤون المديريات، عبد الكريم سدر، والوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية، عمر سمحة، ومدير الانتخابات والتشكيلات، سمير دوابشة، ومدير الشؤون المالية، غسان دراغمة، والمهندس محمد القاضي من الإدارة العامة للمشاريع، والمهندس جهاد ربايعة من الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم العمراني، ومدير عام حكم محلي قلقيلية، حاتم مسلم، ومدير حكم محلي القدس، موسى الشاعر.

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