الوزير الحساينة يلتقي وفداً من مؤسسة (Forward Thinking) البريطانية

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد محمد الحساينة، وفداً من مؤسسة (Forward Thinking) المجتمعية البريطانية برئاسة السيد Oliver McTernan.وشكر الوزير الحساينة الوفد على جهودهم في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، وتناول اللقاء الحديث عن الأوضاع الإنسانية في فلسطين.