الداخلية برام الله تَنفي تَسلُّم نتائج تحقيق حماس باستهداف موكب رئيس الوزراء

رام الله - دنيا الوطننفى وكيل وزارة الداخلية بحكومة التوافق، اللواء محمد منصور، ما نُقل على لسان عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، مفاده أن حركته قدمت كل ما لديها من معلومات وبيانات حول حادثة استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله الأسبوع الماضي في غزة.وأكد اللواء منصور، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنه لا أساس لما قاله البردويل على الإطلاق، داعياً وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة في تناول الأخبار، وإلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.