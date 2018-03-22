أبو سيف: يجب الكشف عَمّن حاول تفجير موكب الحمد الله وحماس المسؤولة

قال عاطف أبو سيف، الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): "إن من حاول اغتيال رئيس الوزراء، واللواء ماجد فرج مدير المخابرات، ومن يقف خلفهم ومن أعطى لهم التعليمات ووفر الإمكانيات ومنح التسهيلات، يجب أن يتم الكشف عنهم؛ لأن هذه محاولة هدفت لتصفية القضية الوطنية، وأراد منها خصوم المصالحة وأباطرة الانقسام وأمراء الفرقة والاقتتال الداخلي إدامته إلي الأبد تمهيداً للمشروع الأمريكي، الذي تكسر على صخرة الإرادة الفلسطينية التي تمثلها مواقف الرئيس أبو مازن، وحركتنا الغلابة (فتح) ومنظمة التحرير، وقوى شعبنا العظيم".







وأضاف أبو سيف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نحن لا نريد بيانات وتصريحات، ولكن نريد نتائج، كما نريد الجناة ومن يقف خلفهم".

رام الله - دنيا الوطنوتابع: "بالنسبة لنا فإن المسؤولية تقع على حماس في كل ذلك، والحقيقة هي التي يجب الكشف عنها.