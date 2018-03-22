شؤون فلسطينية

أبو سيف: يجب الكشف عَمّن حاول تفجير موكب الحمد الله وحماس المسؤولة

أبو سيف: يجب الكشف عَمّن حاول تفجير موكب الحمد الله وحماس المسؤولة
عاطف ابو سيف الناطق باسم حركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
قال عاطف أبو سيف، الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): "إن من حاول اغتيال رئيس الوزراء، واللواء ماجد فرج مدير المخابرات، ومن يقف خلفهم ومن أعطى لهم التعليمات ووفر الإمكانيات ومنح التسهيلات، يجب أن يتم الكشف عنهم؛ لأن هذه محاولة هدفت لتصفية القضية الوطنية، وأراد منها خصوم المصالحة وأباطرة الانقسام وأمراء الفرقة والاقتتال الداخلي إدامته إلي الأبد تمهيداً للمشروع الأمريكي، الذي تكسر على صخرة الإرادة الفلسطينية التي تمثلها مواقف الرئيس أبو مازن، وحركتنا الغلابة (فتح) ومنظمة التحرير، وقوى شعبنا العظيم".

وأضاف أبو سيف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نحن لا نريد بيانات وتصريحات، ولكن نريد نتائج، كما نريد الجناة ومن يقف خلفهم".

وتابع: "بالنسبة لنا فإن المسؤولية تقع على حماس في كل ذلك، والحقيقة هي التي يجب الكشف عنها.

أخبار ذات صلة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاقتصاد والصحة تقرران مَنع تداول لعبة (سلايم) في السوق الفلسطيني

الاقتصاد والصحة تقرران مَنع تداول لعبة (سلايم) في السوق الفلسطيني

عريقات يدعو للتصويت لصالح مشاريع القرارات الخاصة بدولة فلسطين

عريقات يدعو للتصويت لصالح مشاريع القرارات الخاصة بدولة فلسطين

الأعرج يَطّلع على احتياجات عدد من الهيئات المحلية من المشاريع التنموية

الأعرج يَطّلع على احتياجات عدد من الهيئات المحلية من المشاريع التنموية

عودة تطلق برنامجاً بقيمة نصف مليون يورو لدعم قطاع الأحذية

عودة تطلق برنامجاً بقيمة نصف مليون يورو لدعم قطاع الأحذية

الوزير الحساينة يلتقي وفداً من مؤسسة (Forward Thinking) البريطانية

الوزير الحساينة يلتقي وفداً من مؤسسة (Forward Thinking) البريطانية

مهنا: تعديل ساعات العمل على معبر (الكرامة) خلال هذه الأشهر

مهنا: تعديل ساعات العمل على معبر (الكرامة) خلال هذه الأشهر

انطلاق جلسة استماع الشهود في ملف الشيخ رائد صلاح‎

انطلاق جلسة استماع الشهود في ملف الشيخ رائد صلاح‎

نائب رئيس الوزراء يستقبل السفير الهولندي لحقوق الإنسان

نائب رئيس الوزراء يستقبل السفير الهولندي لحقوق الإنسان

منوعات

براءة الإعلامية المصرية ريهام سعيد من تهمة &#34;خطف الأطفال&#34;

براءة الإعلامية المصرية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

صور: ديانا كرازون تعتلي عرش الأناقة بماكياج قوي وفستان أسود ساحر

صور: ديانا كرازون تعتلي عرش الأناقة بماكياج قوي وفستان أسود ساحر

صور: ابنة شريف منير تفسخ خطبتها.. والسبب؟

صور: ابنة شريف منير تفسخ خطبتها.. والسبب؟

إيناس الدغيدي تنسحب من فيلم &#34;عايزة اتجوز&#34; بسبب هذا الفنان

إيناس الدغيدي تنسحب من فيلم "عايزة اتجوز" بسبب هذا الفنان

أحدث صور للفنانة نادية لطفي من المستشفى

أحدث صور للفنانة نادية لطفي من المستشفى

فيديو وصور: والدة ناهد السباعي تعلق على رقصة ابنتها الجريئة

فيديو وصور: والدة ناهد السباعي تعلق على رقصة ابنتها الجريئة

صور: نسرين طافش تتوهج جمالاً.. شاهد بنفسك

صور: نسرين طافش تتوهج جمالاً.. شاهد بنفسك

صور: غادة رجب تتصابى في أخر جلسة تصوير لها.. فهل يليق بها؟

صور: غادة رجب تتصابى في أخر جلسة تصوير لها.. فهل يليق بها؟

بسمة بوسيل​ تصغر تامر حسني بـ 14 عاماً.. فهل ذلك واضح؟

بسمة بوسيل​ تصغر تامر حسني بـ 14 عاماً.. فهل ذلك واضح؟

فيديو: سعد الصغير وريم البارودي بالمحكمة مع ريهام سعيد بقضية &#34;الإتجار بالاطفال&#34;

فيديو: سعد الصغير وريم البارودي بالمحكمة مع ريهام سعيد بقضية "الإتجار بالاطفال"

عربي

(يسرائيل هيوم): هل يبني السوريون مفاعلاً نوويًا جديدًا؟

(يسرائيل هيوم): هل يبني السوريون مفاعلاً نوويًا جديدًا؟

قطر تدرج 19 شخصاً وولاية سيناء على أولى قوائمها للإرهاب

قطر تدرج 19 شخصاً وولاية سيناء على أولى قوائمها للإرهاب

مرزوق الغانم: أي شكوى ضد الكويت نعتبرها (سخيفة)

مرزوق الغانم: أي شكوى ضد الكويت نعتبرها (سخيفة)

الظواهري يدافع عن (الإخوان المسلمين) ويهاجم البغدادي

الظواهري يدافع عن (الإخوان المسلمين) ويهاجم البغدادي