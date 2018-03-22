مهنا: تعديل ساعات العمل على معبر (الكرامة) خلال هذه الأشهر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نظمي مهنا مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، عن إجراء تعديل في ساعات العمل على معبر (الكرامة) وذلك بسبب الأعياد اليهودية خلال أشهر نيسان/ أبريل، وآيار/ مايو، وأيلول/ سبتمبر 2018.
أعلن نظمي مهنا مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، عن إجراء تعديل في ساعات العمل على معبر (الكرامة) وذلك بسبب الأعياد اليهودية خلال أشهر نيسان/ أبريل، وآيار/ مايو، وأيلول/ سبتمبر 2018.
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