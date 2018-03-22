شؤون فلسطينية

انطلاق جلسة استماع الشهود في ملف الشيخ رائد صلاح‎

انطلاق جلسة استماع الشهود في ملف الشيخ رائد صلاح‎
رام الله - دنيا الوطن
تُعقد صباح اليوم، جلسة في محكمة الصلح في حيفا لمناقشة لائحة الاتهام المقدمة ضد الشيخ رائد صلاح.

ويحضر جلسة المحكمة العديد من الأشخاص المقرّبين من الشيخ صلاح.

وستستمع المحكمة للشهود في الملف الأساسي للشيخ صلاح الذي يتمركز في الخطبة التي قالها خلال جنازة الثلاثي جبارين في أم الفحم، الذين نفّذوا عملية الأقصى.

وأفادت مصادر أنه خلال الجلسة، سيتم الاستماع لشهادة الشخص الذي حقَّق مع الشيخ صلاح.

يذكر، بأنه عُقدت جلسة يوم الثلاثاء الماضي، بخصوص الشيخ، وكان هناك قبول أولي من المحكمة، لإطلاق سراح منزلي لكفر كنّا.

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انطلاق جلسة استماع الشهود في ملف الشيخ رائد صلاح‎

انطلاق جلسة استماع الشهود في ملف الشيخ رائد صلاح‎

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