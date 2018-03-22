فيديو: ماذا قال أهالي غزة في اليوم العالمي للمياه؟
خاص دنيا الوطن - آن العقاد
يصادف اليوم الخميس، اليوم العالمي للمياه، في وقت يعاني فيه قطاع غزة من أوضاعاً صعبة، تطال مياهه الجوفية، حيث إن 97% منها ملوث.
"دنيا الوطن" تجولت بين المواطنين، واستطلعت آراءهم فيما يتعلق بواقع المياه في قطاع غزة.
يصادف اليوم الخميس، اليوم العالمي للمياه، في وقت يعاني فيه قطاع غزة من أوضاعاً صعبة، تطال مياهه الجوفية، حيث إن 97% منها ملوث.
"دنيا الوطن" تجولت بين المواطنين، واستطلعت آراءهم فيما يتعلق بواقع المياه في قطاع غزة.
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