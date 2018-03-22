فيديو: ماذا قال أهالي غزة في اليوم العالمي للمياه؟

خاص دنيا الوطن - آن العقاديصادف اليوم الخميس، اليوم العالمي للمياه، في وقت يعاني فيه قطاع غزة من أوضاعاً صعبة، تطال مياهه الجوفية، حيث إن 97% منها ملوث."دنيا الوطن" تجولت بين المواطنين، واستطلعت آراءهم فيما يتعلق بواقع المياه في قطاع غزة.