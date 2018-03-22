نائب رئيس الوزراء يستقبل السفير الهولندي لحقوق الانسان

رام الله - دنيا الوطناستقبل نائب رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني د. زياد أبو عمرو في مكتبه في رام الله اليوم الخميس السفير الهولندي لحقوق الانسان السيد كيز فان بار والوفد المرافق له.وأطلع د. أبو عمرو فان بار والوفد المرافق على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية الفلسطينية.وثمن د. أبو عمرو الدور الهولندي في دعم القضية الفلسطينية في العديد من المجالات، مشدداً على اهمية استمرار التعاون والدعم للقضية الفلسطينية.