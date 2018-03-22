البردويل: إلقاء القبض على منفذ تفجير موكب الحمد الله

رام الله - دنيا الوطنأكد صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، واثنين من المساعدين في عملية أمنية وسط قطاع غزة.ووفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، عن البردويل في مداخلة له خلال لقاء خاص مع الأطر الطلابية في مدينة غزة "أن عدداً من عناصر الأجهزة الأمنية، استشهدوا خلال العملية الأمنية".يشار إلى أن داخلية غزة، قالت في بيان مقتضب لها: إن الأجهزة الأمنية تحاصر عدداً من المطلوبين على خلفية قضية تفجير موكب الحمد الله، مشيرة إلى أن اشتباكاً مسلحاً وقع غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.