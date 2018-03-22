انتهاء التدريبات العسكرية الإسرائيلية الأميركية

رام الله - دنيا الوطنانتهت التدريبات العسكرية الإسرائيلية- الأميركية صباح اليوم الخميس، والتي بدأت منذ أكثر من أسبوعين في عدة قواعد عسكرية.وبحسب القناة العبرية العاشرة، فإن الجيشين، أعلنا انتهاء التدريبات المكثفة، التي جرت على معارك برية، وركزت على العمليات الدفاعية الصاروخية المشتركة.وأظهرت عدة صور نشرت للتدريبات مؤخراً القوات الإسرائيلية والأميركية، وهي تتدرب في مناطق بنيت كأنها فلسطينية ولبنانية للتدرب على حروب برية، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).