الجيش الإسرائيلي يتجهز لقمع مسيرات (يوم الأرض)

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية، أن الجيش الإسرائيلي في محيط غزة، يستعد لقمع مسيرات (يوم الأرض)، الذي يصادف الأسبوع المقبل، ويتقاطع مع عشية (عيد الفصح).وقالت الصحيفة: بدأت الأوضاع، تسخن في قطاع غزة، منذ شهر تقريباً، مع سلسلة من الأحداث التي وقعت على حدود قطاع غزة، في 17 شباط/ فبراير، أصيب أربعة جنود بجروح، عندما انفجرت عبوة ناسفة قرب كيبوتس (عين هشلوشا).وانفجر يوم الخميس، عدد من العبوات الناسفة بالقرب من قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، أثناء قيامها بدوريات في شمال قطاع غزة.