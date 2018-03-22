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(يسرائيل هيوم): هل يبني السوريون مفاعلاً نوويًا جديدًا؟

(يسرائيل هيوم): هل يبني السوريون مفاعلاً نوويًا جديدًا؟
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تسألت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية، عما إذا كانت سوريا تبني مفاعلاً نووياً جديداً، وهذه المرة تحت الأرض، وفقا لما يطرحه تقرير نشره معهد المعلومات والأمن القومي الأمريكي.

وقد أوضحوا في المعهد، أنهم قرروا إعادة فحص "سلسلة من الادعاءات التي نشرتها مجلة (دير شبيغل) في 2015 بخصوص موقع أرضي في القصير في سوريا، بما في ذلك الادعاء بأنه يقام في الموقع مفاعل نووي تحت الأرض، أو منشأة لتخصيب اليورانيوم، أو من المحتمل أن يُخزن فيه الوقود النووي".

ويعترف مؤلفو التقرير، ومن بينهم مدير المعهد، ديفيد أولبرايت، بأن "الأدلة المفتوحة غير حاسمة" لأن الاعتماد على صور الأقمار الصناعية التجارية إشكالي، لكنهم يؤكدون أن "هذا الموقع يتطلب إشرافًا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم أن مثل هذه الزيارات قد تتأجل حتى نهاية الصراع في سوريا".

ووفقاً للباحثين، من المفترض أن تكون كوريا الشمالية ضالعة في كل منشأة نووية سورية بسبب مشاركتها العميقة في بناء المفاعل الذي قصفته إسرائيل، وإن دور كوريا الشمالية مهم أيضاً، على خلفية المفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة، التي ستبلغ ذروتها في الاجتماع المتوقع بين ترامب وكيم جونغ أون.

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