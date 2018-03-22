براك يهاجم سلوك أولمرت التهديدي





وتحدث عن جهوده لتهدئة الأجواء والجهود التي بذلها للتأكيد على أنه حتى لو أصبح المفاعل ساخناً، فإن إسرائيل ستعرف كيف تواجه الأمر: "قلت: فكروا للحظة ماذا كان سيحدث لو عرفنا بالأمر بها بعد أن أصبح المفاعل ساخنًا، هل تعتقدون حقاً أننا كنا سنجمع متاعنا ونترك دولة إسرائيل؟".



ورفض باراك صيغة أولمرت للأحداث التي سبقت العملية وسلوكه الخاص في المناقشات، وكان أولمرت قد كتب في كتابه، الذي نشرت منه نسخة إلكترونية قبل رفع الحظر عن نشر تفاصيل العملية، أنه خلال النقاش مع مسؤولي الموساد والجيش "كان باراك المتحدث الأخير أمامي وقال: لا أريد التوصية. سأتحدث فقط عن المخاطر في العملية".



ويضيف أولمرت: "لم تكن هناك توصية، إذا كان من الممكن تجنب المسؤولية- فلماذا لا؟" وحسب باراك، فإن أولمرت "بنى قصة بلا أساس وباطلة عني، تلائم روحه الغامضة والملتوية، وهي قصة غبية لدرجة أنها غير معقولة".



وتحدثت عضو الكنيست تسيبي ليفني، التي كانت وزيرة للخارجية في حينه، عن القصف، وقالت في مقابلة لإذاعة (مكان الثانية)، صباح أمس، إنه إلى جانب الولايات المتحدة، كانت هناك دولة أخرى تم إطلاعها على المعلومات بصمت تام قبل الهجوم، مضيفة أن العملية في سوريا، هي واحدة من أهم القرارات الأمنية والاستراتيجية التي اتخذتها إسرائيل في العقود الأخيرة، يستحق أولمرت الفضل الكبير في هذا الحدث".



وقالت ليفني، أيضاً، إنه "بعد انتهاء العملية العسكرية بنجاح، وأنا لن أدخل في النقاشات التي كانت موجودة والعلاقة الإشكالية بين رئيس الوزراء ووزير الجيش، كانت هناك أجواء غير لطيفة في بعض الاجتماعات بسبب النقاشات التي جرت، وبعد كل النقاشات، قام الجيش الإسرائيلي بعمل رائع".



وفي تصريح لعضو الكنيست عمير بيرتس، الذي كان وزيراً للجيش قبل باراك، وتم عزله من منصبه بمجرد فوز باراك في الانتخابات التمهيدية لحزب العمل، قال لإذاعة (مكان الثانية)، أمس، إنه على الرغم من التوتر بينهما، إلا أنه أصر على إطلاعه على كل تفاصيل الاستعدادات للعملية، لأن المقصود مسألة وجودية بالنسبة لإسرائيل.



وأضاف بيرتس، أن أولمرت، يستحق كل الثناء على طريقة عمله طوال الوقت.



رام الله - دنيا الوطنانتقد وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، سلوك رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، خلال فترة قصف المفاعل النووي في سوريا.وقال لإذاعة (مكان الثانية): إن سلوك أولمرت تميز بشعور من الإلحاح المفرط، خلال أحد اجتماعات حكومة أولمرت، كانت هناك مرحلة سمعت فيها أوصافاً رهيبة خلال النقاش، لم يعجبني هذا الجو المروع، هذا الجو من التهديد بالإبادة والتذكير بأوروبا عام 1938".وقارن وزير الجيش في حينه، سلوك أولمرت في العملية، مع سلوكه الذي سبق حرب لبنان الثانية: "أولاً يقدمون العمل على التفكير، وأولمرت جر معه حكومة كاملة".وادعى باراك أنه كان الصوت المتوازن والموزون، وقال: "مطالبتي بالتأجيل، بالتنفس، والقيام بذلك في أبعد وقت ممكن".