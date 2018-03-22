مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم 97 مستوطناً، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.
وقالت مصادر محلية: إن الاقتحامات تمت من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة، ونفذت جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد المبارك، حيث اقتحم 82 مستوطناً و15 عنصراً من حكومة نتنياهو مع ضابط شاباك سابق باحات المسجد.
اقتحم 97 مستوطناً، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.
وقالت مصادر محلية: إن الاقتحامات تمت من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة، ونفذت جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد المبارك، حيث اقتحم 82 مستوطناً و15 عنصراً من حكومة نتنياهو مع ضابط شاباك سابق باحات المسجد.
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