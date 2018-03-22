مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم 97 مستوطناً، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.وقالت مصادر محلية: إن الاقتحامات تمت من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة، ونفذت جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد المبارك، حيث اقتحم 82 مستوطناً و15 عنصراً من حكومة نتنياهو مع ضابط شاباك سابق باحات المسجد.