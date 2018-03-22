شؤون فلسطينية

الإحصاء والإدارة العامة للأرصاد يصدران بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية

الإحصاء والإدارة العامة للأرصاد يصدران بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية
رام الله - دنيا الوطن
اصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والإدارة العامة للأرصاد الجوية الفلسطينية بياناً صحفياً مشتركاً بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية حيث تحتفل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وأعضاؤها البالغ عددهم 189 دولة، ومجتمع الأرصاد الجوية على نطاق العالم باليوم العالمي للأرصاد الجوية في 23 آذار من كل عام حول موضوع مختار، وموضوع هذا العام هو " الطقس جاهز، المناخ ذكي".

وتحتفل فلسطين شأنها شأن بقية دول العالم بهذا اليوم من قبل الجهات العاملة في مجال الأرصاد الجوية وبالأساس من قبل الإدارة العامة للأرصاد الجوية الفلسطينية التي  حملت رسالة الاستغلال الأمثل للظروف المناخية لخدمة أغراض الحياة المختلفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والمساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني في المجالات المتعددة من خلال تقديم النصح والإرشاد والمعلومات المناخية الدقيقة.  علماً بأن فلسطين تحتل منصب عضواً "مراقباً" في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية العالمية وعضواً "دائماً" في المنظمة العربية للأرصاد الجوية في إطار جامعة الدول العربية. 

وفيما يلي ابرز الملامح الجوية في فلسطين خلال العام 2017 ( 1/1/2017-31/12/2017)

كميات الأمطار أدنى من المعدل السنوي خلال العام 2017

أظهرت البيانات خلال العام 2017 أن كميات المطر تراوحت ما بين 356 ملم في محطة الخليل، و46 ملم في محطة أريحا، في حين أن المعدل العام لسقوط الأمطار في محطة الخليل يبلغ 596 ملم وفي أريحا 166 ملم.   أما على مستوى كميات الامطار فقد تركزت في معظم المحافظات في شهري كانون ثاني وشباط.

كميات الأمطار التراكمية للعام 2017 مقارنة مع معدلاتها العامة لبعض المحطات في الضفة الغربية

المحطة كميات الأمطار(ملم) 1/1/2017-31/12/2017 المعدل العام (ملم)

 النسبة من المعدل العام
الخليل 356 596 60
بيت لحم 243 518 47
نابلس 291 660 44
رام الله 252 615 41
جنين 175 486 36
طولكرم 208 602 35
أريحا 46 166 28
 

ارتفاع درجات الحرارة للعام 2017 عن المعدل العام

تشير بيانات الأرصاد الجوية للعام 2017 الى أن درجات الحرارة العظمى قد مالت الى الارتفاع عن المعدل العام في معظم المحطات.  حيث بلغ أعلى ارتفاع عن المعدل     العام في محطة نابلس بواقع 2.6 مo، فيما انخفض عن المعدل العام في محطة جنين بواقع 0.3 مo.

الفرق في درجات الحرارة العظمى (مo) لعام 2017 عن المعدل العام لبعض المحطات في الضفة الغربية

s

بالإضافة الى ذلك لوحظ أن درجات الحرارة الصغرى قد ارتفعت خلال العام 2017 عن المعدل العام بمقدار    تراوح ما بين 3.9 مo في محطة اريحا و0.8 مo في   محطة  رام الله.


الفرق في درجات الحرارة الصغرى (مo) لعام 2017 عن المعدل العام لبعض المحطات في الضفة الغربية 

كميات التبخر للعام 2017 أعلى من المعدل العام  تشير البيانات الى أن كميات التبخر في فلسطين قد ارتفعت في معظم المحطات، حيث بلغت أعلاها في محطة أريحا 2,411 ملم وأدناها في محطة رام الله بـ1,790  ملم خلال العام 2017. كميات التبخر للعام 2017 والمعدل العام لبعض المحطات في الضفة الغربية

المحطة كميات التبخر (ملم)  للعام 2017 المعدل العام لمجموع التبخر (ملم)

 النسبة من المعدل العام (%)
أريحا 2,411 2,101 115
جنين 2,082 .. ..
الخليل 2,009 1,608 125
نابلس 1,863 1,682 111
رام الله 1,790 1,889 95
..: بيانات غير متوفرة
 
نابلس اكثر المناطق رطوبة وأقلها أريحا

تشير البيانات إلى أن معدل الرطوبة النسبية لعام 2017 قد تراوح ما بين 42% في محطة أريحا و73% في محطة نابلس، وقد سجل أقل معدل للرطوبة النسبية السنوي في شهر أيار ليبلغ 32% وذلك في محطة أريحا، كما سجل أعلى معدل في كانون أول وأيلول في محطة نابلس حيث بلغ 81%.


معدلات الرطوبة النسبية للعام 2017 والمعدل العام لبعض  المحطات في الضفة الغربية

المحطة معدل الرطوبة النسبية (%)  للعام 2017 المعدل العام (%)

 النسبة من المعدل العام (%) 
نابلس 73 61 120
رام الله 68 57 119
جنين 65 69 94
الخليل 64 62 103
طولكرم 57 70 81
بيت لحم 55 60 92
أريحا 42 52 81
 

أخبار ذات صلة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مهنا: تعديل ساعات العمل على معبر (الكرامة) خلال هذه الأشهر

مهنا: تعديل ساعات العمل على معبر (الكرامة) خلال هذه الأشهر

انطلاق جلسة استماع الشهود في ملف الشيخ رائد صلاح‎

انطلاق جلسة استماع الشهود في ملف الشيخ رائد صلاح‎

نائب رئيس الوزراء يستقبل السفير الهولندي لحقوق الانسان

نائب رئيس الوزراء يستقبل السفير الهولندي لحقوق الانسان

الجيش الإسرائيلي يتجهز لقمع مسيرات (يوم الأرض)

الجيش الإسرائيلي يتجهز لقمع مسيرات (يوم الأرض)

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

&#34;الخارجية&#34;: الحكم العنصري بحق عهد ووالدتها محاولة لإخماد المقاومة الشعبية

"الخارجية": الحكم العنصري بحق عهد ووالدتها محاولة لإخماد المقاومة الشعبية

الإحصاء والإدارة العامة للأرصاد يصدران بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية

الإحصاء والإدارة العامة للأرصاد يصدران بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية

القواسمي: الرئيس يقود معركة الإرادة والصمود والثبات

القواسمي: الرئيس يقود معركة الإرادة والصمود والثبات

منوعات

صور: ديانا كرازون تعتلي عرش الأناقة بماكياج قوي وفستان أسود ساحر

صور: ديانا كرازون تعتلي عرش الأناقة بماكياج قوي وفستان أسود ساحر

صور: ابنة شريف منير تفسخ خطبتها.. والسبب؟

صور: ابنة شريف منير تفسخ خطبتها.. والسبب؟

إيناس الدغيدي تنسحب من فيلم &#34;عايزة اتجوز&#34; بسبب هذا الفنان

إيناس الدغيدي تنسحب من فيلم "عايزة اتجوز" بسبب هذا الفنان

أحدث صور للفنانة نادية لطفي من المستشفى

أحدث صور للفنانة نادية لطفي من المستشفى

فيديو وصور: والدة ناهد السباعي تعلق على رقصة ابنتها الجريئة

فيديو وصور: والدة ناهد السباعي تعلق على رقصة ابنتها الجريئة

صور: نسرين طافش تتوهج جمالاً.. شاهد بنفسك

صور: نسرين طافش تتوهج جمالاً.. شاهد بنفسك

صور: غادة رجب تتصابى في أخر جلسة تصوير لها.. فهل يليق بها؟

صور: غادة رجب تتصابى في أخر جلسة تصوير لها.. فهل يليق بها؟

بسمة بوسيل​ تصغر تامر حسني بـ 14 عاماً.. فهل ذلك واضح؟

بسمة بوسيل​ تصغر تامر حسني بـ 14 عاماً.. فهل ذلك واضح؟

فيديو: سعد الصغير وريم البارودي بالمحكمة مع ريهام سعيد بقضية &#34;الإتجار بالاطفال&#34;

فيديو: سعد الصغير وريم البارودي بالمحكمة مع ريهام سعيد بقضية "الإتجار بالاطفال"

فيديو مسرّب لناهد السباعي ترقص لخطيبها على أغنية &#39;&#39;لأ لأ&#39;&#39;

فيديو مسرّب لناهد السباعي ترقص لخطيبها على أغنية ''لأ لأ''

عربي

(يسرائيل هيوم): هل يبني السوريون مفاعلاً نوويًا جديدًا؟

(يسرائيل هيوم): هل يبني السوريون مفاعلاً نوويًا جديدًا؟

قطر تدرج 19 شخصاً وولاية سيناء على أولى قوائمها للإرهاب

قطر تدرج 19 شخصاً وولاية سيناء على أولى قوائمها للإرهاب

مرزوق الغانم: أي شكوى ضد الكويت نعتبرها (سخيفة)

مرزوق الغانم: أي شكوى ضد الكويت نعتبرها (سخيفة)

الظواهري يدافع عن (الإخوان المسلمين) ويهاجم البغدادي

الظواهري يدافع عن (الإخوان المسلمين) ويهاجم البغدادي