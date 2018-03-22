الإحصاء والإدارة العامة للأرصاد يصدران بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية

المحطة كميات الأمطار(ملم) 1/1/2017-31/12/2017 المعدل العام (ملم)



النسبة من المعدل العام الخليل 356 596 60 بيت لحم 243 518 47 نابلس 291 660 44 رام الله 252 615 41 جنين 175 486 36 طولكرم 208 602 35 أريحا 46 166 28



كميات التبخر للعام 2017 أعلى من المعدل العام تشير البيانات الى أن كميات التبخر في فلسطين قد ارتفعت في معظم المحطات، حيث بلغت أعلاها في محطة أريحا 2,411 ملم وأدناها في محطة رام الله بـ1,790 ملم خلال العام 2017. كميات التبخر للعام 2017 والمعدل العام لبعض المحطات في الضفة الغربية



المحطة كميات التبخر (ملم) للعام 2017 المعدل العام لمجموع التبخر (ملم)



النسبة من المعدل العام (%)



أريحا 2,411 2,101 115 جنين 2,082 .. .. الخليل 2,009 1,608 125 نابلس 1,863 1,682 111 رام الله 1,790 1,889 95 ..: بيانات غير متوفرة

نابلس اكثر المناطق رطوبة وأقلها أريحا



تشير البيانات إلى أن معدل الرطوبة النسبية لعام 2017 قد تراوح ما بين 42% في محطة أريحا و73% في محطة نابلس، وقد سجل أقل معدل للرطوبة النسبية السنوي في شهر أيار ليبلغ 32% وذلك في محطة أريحا، كما سجل أعلى معدل في كانون أول وأيلول في محطة نابلس حيث بلغ 81%.





معدلات الرطوبة النسبية للعام 2017 والمعدل العام لبعض المحطات في الضفة الغربية



المحطة معدل الرطوبة النسبية (%) للعام 2017 المعدل العام (%)



النسبة من المعدل العام (%) نابلس 73 61 120 رام الله 68 57 119 جنين 65 69 94 الخليل 64 62 103 طولكرم 57 70 81 بيت لحم 55 60 92 أريحا 42 52 81

كميات التبخر للعام 2017 أعلى من المعدل العام تشير البيانات الى أن كميات التبخر في فلسطين قد ارتفعت في معظم المحطات، حيث بلغت أعلاها في محطة أريحا 2,411 ملم وأدناها في محطة رام الله بـ1,790 ملم خلال العام 2017. كميات التبخر للعام 2017 والمعدل العام لبعض المحطات في الضفة الغربيةنابلس اكثر المناطق رطوبة وأقلها أريحاتشير البيانات إلى أن معدل الرطوبة النسبية لعام 2017 قد تراوح ما بين 42% في محطة أريحا و73% في محطة نابلس، وقد سجل أقل معدل للرطوبة النسبية السنوي في شهر أيار ليبلغ 32% وذلك في محطة أريحا، كما سجل أعلى معدل في كانون أول وأيلول في محطة نابلس حيث بلغ 81%.معدلات الرطوبة النسبية للعام 2017 والمعدل العام لبعض المحطات في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والإدارة العامة للأرصاد الجوية الفلسطينية بياناً صحفياً مشتركاً بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية حيث تحتفل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وأعضاؤها البالغ عددهم 189 دولة، ومجتمع الأرصاد الجوية على نطاق العالم باليوم العالمي للأرصاد الجوية في 23 آذار من كل عام حول موضوع مختار، وموضوع هذا العام هو " الطقس جاهز، المناخ ذكي".وتحتفل فلسطين شأنها شأن بقية دول العالم بهذا اليوم من قبل الجهات العاملة في مجال الأرصاد الجوية وبالأساس من قبل الإدارة العامة للأرصاد الجوية الفلسطينية التي حملت رسالة الاستغلال الأمثل للظروف المناخية لخدمة أغراض الحياة المختلفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والمساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني في المجالات المتعددة من خلال تقديم النصح والإرشاد والمعلومات المناخية الدقيقة. علماً بأن فلسطين تحتل منصب عضواً "مراقباً" في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية العالمية وعضواً "دائماً" في المنظمة العربية للأرصاد الجوية في إطار جامعة الدول العربية.وفيما يلي ابرز الملامح الجوية في فلسطين خلال العام 2017 ( 1/1/2017-31/12/2017)كميات الأمطار أدنى من المعدل السنوي خلال العام 2017أظهرت البيانات خلال العام 2017 أن كميات المطر تراوحت ما بين 356 ملم في محطة الخليل، و46 ملم في محطة أريحا، في حين أن المعدل العام لسقوط الأمطار في محطة الخليل يبلغ 596 ملم وفي أريحا 166 ملم. أما على مستوى كميات الامطار فقد تركزت في معظم المحافظات في شهري كانون ثاني وشباط.كميات الأمطار التراكمية للعام 2017 مقارنة مع معدلاتها العامة لبعض المحطات في الضفة الغربيةارتفاع درجات الحرارة للعام 2017 عن المعدل العامتشير بيانات الأرصاد الجوية للعام 2017 الى أن درجات الحرارة العظمى قد مالت الى الارتفاع عن المعدل العام في معظم المحطات. حيث بلغ أعلى ارتفاع عن المعدل العام في محطة نابلس بواقع 2.6 مo، فيما انخفض عن المعدل العام في محطة جنين بواقع 0.3 مo.الفرق في درجات الحرارة العظمى (مo) لعام 2017 عن المعدل العام لبعض المحطات في الضفة الغربيةبالإضافة الى ذلك لوحظ أن درجات الحرارة الصغرى قد ارتفعت خلال العام 2017 عن المعدل العام بمقدار تراوح ما بين 3.9 مo في محطة اريحا و0.8 مo في محطة رام الله.الفرق في درجات الحرارة الصغرى (مo) لعام 2017 عن المعدل العام لبعض المحطات في الضفة الغربية