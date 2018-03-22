شؤون فلسطينية

فيديو: اصابات في اشتباكات بين الاجهزة الامنية ومطلوبين في النصيرات

فيديو: اصابات في اشتباكات بين الاجهزة الامنية ومطلوبين في النصيرات
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من الاشخاص في اشتباكات مسلحة وقعت اليوم الخميس، بين الاجهزة الامنية ومطلوبين بالقرب من منتجع النويري على الطريق الساحلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالات محلية أنه تم اقتحام مقبرة الشوفاني في محيط صالة الوادي غرب المخيم، حيث جرى تبادل اطلاق نار بين الاجهزة الامنية وثلاثة مسلحين.

بدورها، أفادت وزارة الداخلية الفلسطينية في بيان صحفي لها أن الاجهزة الامنية تحاصر عددا من المطلوبين على خلفية تفجير موكب الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، غرب مخيم النصيرات، لافتة إلى أنه جرى وقوع اشتباكات مع المطلوبين، وان العملية مازالت مستمرة.

وطالبت وزارة الداخلية الفلسطينية، وسائل الاعلام للتروي وعدم التسابق في نشر الأخبار غير الدقيقة، وانتظار الرواية الرسمية من الوزارة.

فيديو: الاشتباكات في النصيرات 


 


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