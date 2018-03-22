شؤون فلسطينية

القواسمي: الرئيس يقود معركة الإرادة والصمود والثبات

القواسمي: الرئيس يقود معركة الإرادة والصمود والثبات
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة (فتح) أن الرئيس محمود عباس، يقود معركة الإرادة والثبات والصمود والكرامة، أمام محاولات فرض الرؤية الإسرائيلية- الأمريكية على شعبنا، تحت ما يسمى (صفقة العصر)، التي هي صفقة العار، لكل من يتعاطى معها أو يقبل بها.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، والمتحدث باسمها أسامه القواسمي: إن الرئيس أبو مازن يقف بين أبناء شعبه الفلسطيني العظيم، معبراً عن إرث نضالي، مُعمد بدماء وتضحيات الشهداء وعذابات أسرانا البواسل، صامداً كالجبل الشامخ أمام هذه العنصرية الإسرائيلية، والعنجهية الأمريكية التي تتبنى مواقف المتطرفين "الصهاينة" في العالم.

وطالبت حركة (فتح)، أبناء الشعب الفلسطيني، بلفظ الانقلابيين والظلاميين وبقايا روابط القرى، الذين تتقاطع مصالحهم مع مصالح الاحتلال في تمرير صفقة العار، التي نعتبر مجرد الحديث عنها بعد إخراج القدس من بنود الحل النهائي والاعتراف بها من قبل أمريكا عاصمة لدولة الاحتلال، عاراً وخيانة وذلاً لا نقبله في حركة (فتح) بأي شكل من الأشكال.

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