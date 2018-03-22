الأسرى (الإداريون) يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 36

رام الله - دنيا الوطنيواصل نحو 500 أسير إداري في سجون الاحتلال، لليوم الـ 36 على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الإداري ضد أسرى، وارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في الآونة الأخيرة، مطالبين برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية، والتحرك على كافة المستويات لدعم خطواتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.وأعلن الأسرى الإداريون مقاطعة المحاكم الإدارية بدءاً من الخامس عشر من شباط/ فبراير الماضي.يشار إلى أن عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت 1248 في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى 1742 أمراً، وعام 2017 وصلت إلى 1060 أمر اعتقال إداري.وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع من انفجار الوضع في السجون بسبب الإجراءات الإسرائيلية القمعية المصحوبة بقوانين وتشريعات عدائية وعنصرية، تستهدف كرامة الأسرى، وحقوقهم وحياتهم المعيشية والصحية.واعتبر مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاعتقال الإداري خطوة كبيرة ونوعية، تحتاج إلى مساندة وحماية، لأن الأسرى قد يتعرضون للقمع الوحشي بسبب عدم اعترافهم بمحاكم الاحتلال.ودعا قراقع، لأن يكون يوم الأسير الفلسطيني، الذي تبدأ فعاليته في نيسان/ أبريل المقبل يومًا وطنيًا وشعبيًا وعالميًا لرفع صوت الأسرى والحرية، وإدانة الاحتلال على عدم التزامه بالمواثيق الدولية والإنسانية في التعامل معهم.