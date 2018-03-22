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قطر تدرج 19 شخصاً وولاية سيناء على أولى قوائمها للإرهاب

قطر تدرج 19 شخصاً وولاية سيناء على أولى قوائمها للإرهاب
الأمير تميم بن حمد آل ثاني
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت (اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب) في وزارة الداخلية القطرية، لأول مرة، إدراجها 19 شخصاً وثمانية كيانات، من بينها تنظيم الدولة، وفرعه المصري ولاية سيناء، على قوائمها للإرهاب.

وهذه القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الإلكتروني، أول قائمة للإرهاب تصدرها قطر منفردة بموجب قانون أصدره الأمير تميم بن حمد آل ثاني، بشأن مكافحة الإرهاب، في تموز/ يوليو 2017.

وضمّت القائمة 11 قطرياً، وسعوديين اثنين، وأربعة مصريين، وأردنيين اثنين، وكان من أبرز الشخصيات التي ضمَّتها القائمة القطري عبدالرحمن عمير راشد النعيمي، المدرج سابقاً بقائمة للإرهاب من قبل وزارة الخزانة الأميركية، والدول المقاطعة لقطر.

وكانت قطر، قد أصدرت قائمة للإهاب بموجب القانون نفسه، بتاريخ 25 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، ولكن ضمن إطار إجراء جماعي، اتَّخذته كافة الدول الأعضاء في مركز مكافحة تمويل (الإرهاب)، الذي يضم عدة دول، من بينها الولايات المتحدة الأميركة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

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