ادعيس: 600 دونم للأوقاف بأريحا مهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس: إن 600 دونم تملكها وزارة الأوقاف في محافظة أريحا والأغوار، مهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان.وأشار ادعيس في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الأراضي المستهدفة مزروعة بالنخيل، وتواصل سلطات الاحتلال اعتداءاتها على المزارعين هناك، بهدف التضييق عليهم.