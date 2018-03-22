فيديو: صحفي من رام الله يُبدع بإعداد القهوة على الرمل

خاص دنيا الوطن - بهاء بركاتالصحفي محمد شوكت، فلسطيني يبدع في إعداد القهوة العربية على الرمل، فالقهوة العربية على الرمل، متعة انتظار، يقدرها عُشاق ومتذوقو القهوة.وقال الصحفي محمد شوكت، لـ "دنيا الوطن"، إن فكرة قهوة على الرمل، خطرت في باله عقب سفره خارج البلاد في رحلة، وشاهد هذه التقنية التي عندما بحث عنها وجد أن أصل من بدأها هم بدو الصحراء العرب، وأصبحت دارجة في تركيا في فترة حكم العثمانيين، الذين أخذوا هذه التقنية عن العرب، ولكن بنفس الوقت أنا استعمل القهوة بخلطة عربية أصيلة ومميزة.وأضاف شوكت أنه وبعد ضيق سوق العمل في مجال الصحافة والإعلام، أراد أن يبادر بمشروع خاص به، ليكون هو مدير نفسه، ومثل هذه المشاريع الصغيرة هي غير مكلفة كثيراً، وهي جيدة كمصدر دخل إضافي.ونوه شوكت إلى اعتماده بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مثل: (فيسبوك) و(سناب شات) للترويج لمشروعه (قهوة على الرمل)، ولأهمية مواقع التواصل في وقتنا الحالي، حيث تُعد غالباً المصدر الأول للمعلومات، فمن منا لا يملك موقعاً على (فيسبوك) أو (سناب شات)، لذلك استخدمها للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستهلكين.