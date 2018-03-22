الزعنون: توجيه الدعوات للفصائل اعتباراً من الأول من أبريل لحضور المجلس الوطني



وأكد الزعنون في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، على أن عقد المجلس الوطني، أصبح ضرورة مهمة جداً في هذه المرحلة الصعبة، داعياً جميع الفصائل للمشاركة في اجتماعات المجلس.











رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون: إنه يجري العمل على تجهيز كافة الأمور المتعلقة بعقد المجلس الوطني في الثلاثين من نيسان/ أبريل المقبل، مُضيفاً أنه سيتم البدء بتوجيه الدعوات لجميع الفصائل اعتباراً من الأول من الشهر المقبل.