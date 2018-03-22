مرزوق الغانم: أي شكوى ضد الكويت نعتبرها (سخيفة)

رام الله- دنيا الوطنأكد مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن أي شكوى تقدم ضد بلاده تعتبر (سخيفة)، فيما أعرب عن ثقته في قدرة الوفد البرلماني الكويتي، المتوجه إلى اجتماعات مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي على دحض ما أسماه "الأكاذيب الموجهة ضد الكويت وبرلمانها".ووفق ما نقلت عنه صحيفة (القبس) الكويتية، فقد قال الغانم: إن من لديه شكوى "ضدي عليه أن يذهب إلى مخفر (الصالحية) ويقدم شكواه هناك"، بينما "أي شكوى تقدم ضد الكويت سخيفة".ودعا رئيس مجلس الأمة، "من لديه شكوى ويفتخر بها أن ينشرها"، لكنه أكد: "إذا كانت الشكوى فيها إساءة إلى الكويت أو لمؤسساتها، سواء أكان برلماناً أو غيره، فبالتأكيد هذه محاولة للإساءة إلى الكويت لن نقبل بها".وكان النائب شعيب المويزري، تقدم بشكوى ضد الغانم فيما يتعلق بسجن النواب المدانين باقتحام مجلس الأمة، إضافة إلى شكوى النائب السابق عبد الحميد دشتي ضد المجلس بسبب رفع الحصانة عنه منذ آذار/ مارس 2016 لإساءته إلى السعودية والقضاء الكويتي، والأحكام القضائية التي صدرت بحقه، والتي بلغت 56 عامًا.وكان الغانم توجه في مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي، إلى جنيف برفقة وفد برلماني؛ حيث صرح آنذاك أن زيارته لجنيف هي للدفاع عن سمعة الكويت، وتفنيد الشكاوى المقدمة من قبل إسرائيل ونواب في مجلس الأمة ضد بلاده، والتي تتضمن معلومات غير صحيحة ومغلوطة.