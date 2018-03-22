شعث: القمة العربية ستَدعم رُؤية الرئيس محمود عباس

رام الله - دنيا الوطنقال مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث: إنه من المتوقع أن تدعم القمة العربية المقبلة في الرياض منتصف الشهر القادم، خطاب ورؤية الرئيس للسلام، التي عرضها أمام مجلس الأمن الدولي.وشدد شعث في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، على أن المطلوب من الدول العربية ليس فقط دعم القيادة في تبنيها لموقف الرئيس، وإنما دعمها في مواجهة الولايات المتحدة التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية، عبر طرح ما تُسمى (صفقة القرن).