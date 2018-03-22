الدفاع المدني تعامل مع 31 حادثاً في الضفة أمس



4 حوادث سير في كل من: محافظة جنين، بيت لحم، القدس، حيث نتج عنه 5 إصابات بين متوسطة وطفيفة (أحد أفراد الدفاع المدني أريحا).





الخليل- بني نعيم، إطفاء حريق منزل في منطقة وادي الجوز، حيث كانت النيران مشتعلة داخل المطبخ، وعمل الطاقم على إخماد الحريق وتأمين المكان.



الخليل- دورا، إطفاء حريق (كونتينر) يحتوي على مواد زراعية وملابس في منطقة عين فارس كريسة، وعمل الطاقم على إخماد النيران وتأمين المكان، والسبب تماس كهربائي .





الخليل- إسناد الجوب، تقديم المساعدة بإخلاء عائلة مكونة من 4 أفراد من داخل منزل في منطقة الذروة بحلحول، بسبب إلقاء قنابل غاز على المنزل، مما أدى إلى اختناق صاحب المنزل، واختناق المساعد أول/ حمزة قصقص، أثناء العمل، وعمل الطاقم على تأمين المكان (اعتداء الجانب الآخر).







رام الله- إطفاء حريق مركبة (باص) في منطقة بيتين، حيث نتج عن الحريق احتراق الهيئة الأمامية والغرفة الداخلية، وعمل الطاقم على إخماد الحريق وتم تأمين المكان.



رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني مع (31) حادثاً في الضفة، منها (16) حادث إطفاء (15) حادث إنقاذ، الأربعاء.- أبرز الأحداث: