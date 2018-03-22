شؤون فلسطينية

قراقع: الحكم على عهد التميمي مخالف لاتفاقية حقوق الطفل

قراقع: الحكم على عهد التميمي مخالف لاتفاقية حقوق الطفل
رام الله - دنيا الوطن
قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن الحكم الجائر بحق الطفلة الأسيرة عهد التميمي ووالدتها لـ 8 أشهر مع غرامة مالية، هو حكم سياسي جاء لإشباع غريزة التطرف والعنصرية والتحريض الإسرائيلي، الذي واكب اعتقال التميمي ومن كافة المستويات السياسية في إسرائيل، وجزء من العداء المتواصل على حقوق الأسرى والأسيرات.

وأشار قراقع إلى أن هذا الحكم تعسفي بامتياز ومخالف لاتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على أن اعتقال الأطفال يجب أن يكون للضرورة القصوى ولأقصر فترة زمنية ممكنة، مشيراً إلى أن حكومة الاحتلال تعمدت زج عهد التميمي داخل السجن لأطول فترة بنزعة انتقامية ودون الالتزام بإجراءات المحاكمة العادلة، وبقرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية.

وقال: إن الحكم الذي صدر بحق التميمي، يفتح ملف الأطفال الاسرى الذين يتعرضون لمحاكمات جائرة وإصدار أحكام رادعة بحقهم واستمرار حملات الاعتقال الواسعة في صفوفهم.

وأكد، أن حكومة الاحتلال شرّعت قوانين تعسفية، تجيز لها اعتقال القاصرين، وزجهم داخل السجن لأطول فترة، وهي تضع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني تحت غطاء وتشريعات حربية تنتهك حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.

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