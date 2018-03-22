عربي

الظواهري يدافع عن (الإخوان المسلمين) ويهاجم البغدادي

الظواهري يدافع عن (الإخوان المسلمين) ويهاجم البغدادي
زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري
رام الله - دنيا الوطن
بعد غياب لفترة طويلة، ظهر زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في تسجيل مرئي جديد، دافع من خلاله عن جماعة (الإخوان المسلمين).

ووفق قناة (العربية) فقد جاء ظهور الظواهري، عقب تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي توعد فيه بالقضاء الكامل على ما تبقى من فكر جماعة الإخوان المسلمين الذي غزا مدارس المملكة، على حد تعبيره.

إلى ذلك، هاجم الظواهري، زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، مؤكداً أن البغدادي، رفض التعاون المشترك للوقوف معهم في سوريا والعراق، أمام قوات التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا.

فيديو.. قناة الآن: الظواهري يؤجج تصدعات القاعدة في سوريا

 

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