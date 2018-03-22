شؤون فلسطينية

فيديو: الأحمد: حماس تبحث عن وسطاء مع الرئيس ولا موعد لبدء الإجراءات

فيديو: الأحمد: حماس تبحث عن وسطاء مع الرئيس ولا موعد لبدء الإجراءات
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح - عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
دعا عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، مساء الأربعاء، سكان غزة لتشديد تمردهم على ما وصفها بـ"لغة الانقسام والانقساميين".

وقال الأحمد، في تصريح تلفزيوني: "أقول لأهلنا في قطاع غزة شددوا من تمردكم على لغة الانقسام والانقساميين، وانتفضوا في وجوههم"، مشددًا على أنه آن الأوان لأن يُوضع حدًا للانقسام".

وأضاف: "نناشد شعبنا أطفالاً ونساءً ورجالاً وشيوخاً قبل الفصائل، انتفضوا في وجه الانقسام، كما تنتفضون في وجه الاحتلال"، مبيناً أن "الانقسام من أسباب استمرار الاحتلال، وللتخلص منه يجب التخلص من الانقسام".

وتابع: "حماس تُريد الاستمرار في الانقسام، فالانتفاض في وجهها، وإن فتح تريد أن تستمر في الانقسام فالانتفاض في وجهها"، مؤكدًا أنه "يجب لفظ كل من يساند الانقسام من صفوف شعبنا".

وطالب الأحمد، الجانب المصري بأن "يكون حكماً وأن يقولوا من لم ينفذ ما تم الاتفاق والتوقيع عليه"، مشيرًا إلى أن "الرئيس محمود عباس، أبلغ ذلك للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الاتصال الهاتفي قبل يومين".

ولفت إلى أن "الحكومة لم تُمكن في غزة، ولم تُسلّم المعابر بشكل كامل، حيث تتحكم حماس في المعبر كما تريد وترسل كما تريد، وأهالي القطاع يقولون ادفع تغادر ولا تدفع لا تغادر"، وفقاً للأحمد.

وأشار إلى أن "الحكومة لم تتسلم الإيرادات والقضاء والنيابة العامة"، مضيفًا: "رغم ذلك، نحن نثق في أشقائنا بمصر وحرصهم على وحدة الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن "فتح لن تزعل حينما يقال إنها مُخطئة وأين لم تنفذ"، لافتاً إلى أن الانقسام له طرف واحد "اسمه حماس التي اختطفت غزة بالسلاح"، على حد قوله.

وفي سياقٍ متصل، قال الأحمد، إن حركة "حماس تبحث عن وسطاء وتتصل مع دول في المنطقة؛ للتوسط مع الرئيس عباس"، مشيراً إلى أن هناك وسيط مصري، لافتًا إلى أنه تم إطلاع الجانب المصري على ذلك.

وفي رده على سؤال حول شكل الإجراءات التي تحدث عنها الرئيس عباس في الاجتماع الأخير، قال: "هناك بعض المنحرفين والسذج يقولون يتخذ اجراءات ضد غزة، إنما سيتخذ اجراءات ضد سلطة الخطف والانقلاب حتى يقوضها"، وفق قوله.

وحول موعد بدء تنفيذ الإجراءات، كشف الأحمد أنه "حتى الآن، لم يحدد تاريخ البدء، وليس بالضرورة أن يُعلن"، موضحًا أن الرئيس عباس أبلغ الجميع وكل من اتصل به من الأشقاء العرب وفي مقدمتهم السيسي بذلك.

واعتبر أن عدم البدء بالإجراءات فرصة لحماس، لافتًا إلى حديث الرئيس عباس خلال الاجتماع الأخير بأننا "نرفض القرار الأمريكي باعتبار حركة حماس إرهابية، وأنها جزء من الشعب الفلسطيني والحركة الوطنية الفلسطينية".

وأكد أنه "على الشعب أن يحكم ويتحمل مسؤوليته"، منوهًا إلى أنه على "القوى السياسية والفصائل أن تتحرك".

وفي رده على سؤال بشأن التصريحات التي صدرت من قيادة حركة حماس حول استعدادهم لفتح قنوات اتصال مباشرة مع أمريكا بعد خطاب الرئيس، قال الأحمد: "لم أفاجأ، الذي يتصل بإسرائيل يتصل بأمريكا، ولدينا معلومات ووثائق عما أقول وليست المرة الأولى"، وفقاً له.

واستدرك قائلاً: "لكن اختيار هذا التوقيت، يبدو أنهم يعتقدوا (أمريكا) أن هناك من في الساحة الفلسطينية وخاصة حماس، من يعتقد أن صفقة القرن ستحيط بالمشروع الوطني الفلسطيني، وقادته على رأسهم الرئيس عباس والسلطة وفتح ومنظمة التحرير بكل فصائلها، حتى يقطعوا الجهود على الحركة الوطنية الفلسطينية لتحقيق قرارات الشرعية بإنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس ويتساوقوا مع الطرح الأمريكي"، مضيفاً: "وهذا ليس جديداً".

وتابع : "شيء مضحك، يعقدون اجتماعاً في البيت الابيض، وتقاطعه فلسطين، ويخرج أحد قادة حماس ينتقد بشكل مبطن مقاطعة فلسطين للمؤتمر الهادف للتآمر على القضية الفلسطينية".

وحول أدوات صد ذلك، قال : "لن يستطيع أحد، وأقول لهم اذهبوا وحاولوا، لن يستقبلهم أحد؛ لأنهم لا يمثلون الشعب الفلسطيني"، مشددًا على أن "منظمة التحرير تمثل الشعب الفلسطيني بدماء شهداء معركة الكرامة".

ولفت إلى أن "حماس تأسست خارج إطار المنظمة، لتكون بديلًا، كما فكر رابين حينما كان وزير أمن إسرائيل، وسهل إقامة البنى لحماس على أمل أن يشكلوا بديلًا عن المنظمة"، بحسب الأحمد.

وتابع الأحمد : "نحن لا نخاف ونقول: لو اجتمعت كل قوى الأرض بما فيها أشقاؤنا العرب بقيادة ترامب، لن يستطيعوا تجاوز منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، مشددًا على أن "صفقة القرن لم ولن تُجهز" بسبب الموقف الفلسطيني.

فيديو: تصريحات عزام الأحمد لتلفزيون فلسطين
 

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