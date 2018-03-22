نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لأعدائها بحيازة "النووي"

رام الله - دنيا الوطنأكد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن سياسة بلاده ثابتة، تجاه منع أعدائها من حيازة أسلحة نووية.وأوضح نتنياهو في بيان صدر عنه، أن الجيش الإسرائيلي منع سوريا من حيازة أسلحة نووية قبل عشر سنوات، مضيفًا: أن إسرائيل تعمل على منع كافة أعدائها من التزود بالأسلحة النووية.وكان الجيش الإسرائيلي، قد اعترف بقصف مفاعل نووي في بلدة دير الزور، وهو مفاعل قيد الإنشاء عام 2007، حيث قامت عشر طائرات مقاتلة، وطائرة حرب إلكترونية بإسقاط أطنان من المتفجرات على المفاعل، وتم تدميره في الوقت الذي كان المفاعل في مراحله الأخيرة من البناء، وفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك).