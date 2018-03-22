الكونجرس الأمريكي يدرس تقليص المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنكشف الكونجرس الأمريكي، الخميس، النقاب عن مشروع أمريكي من المقرر، أن يشرع بدراسة تخفيض المعونة الأمريكية للسلطة الفلسطينية، والبالغة 300 مليون دولار، تخفيضاً كبيراً ما لم تتخذ خطوات لوقف ما وصفه المشرعون المكافأة على جرائم العنف.ويأتي ذلك، في إطار مشروع قانون رئيسي للإنفاق أمس الأربعاء، الذي اقترحه السناتور الجمهوري لينزي جراها، حيث سمي المشروع (قانون تيلور فورس) نسبة إلى عسكري أمريكي كان عمره (29 عاماً) حين طعنه فلسطيني أثناء زيارته إسرائيل عام 2016، وفق ما أوردت وكالة (رويترز).ويهدف القانون لمنع الفلسطينيين من تقديم أموال لأسر الشهداء والأسرى، ويمكن أن تصل تلك المدفوعات إلى 3500 دولار شهرياً.وبحسب (رويترز)، توصل زعماء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين لاتفاق، أمس الأربعاء، بشأن قانون الإنفاق الشامل الذي يأملون في تمريره بحلول مساء الجمعة.وقال جراهام: إن "إقرار قانون تيلور فورس سيعطينا أداة مطلوبة بشدة للتأثير على الفلسطينيين للرجوع عن هذه السياسة المنكرة".وطُرح مشروع القانون منذ مدة أمام الكونجرس الأمريكي، لكنه ظل عالقاً رغم تأييد المشرعين القوي لإسرائيل، وذلك بسبب قلق بعض الأعضاء من أن يؤدي أي خفض شديد في المعونات لزيادة الاضطرابات، وقلقلة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.ويرى المسؤولون الفلسطينيون، أن المدفوعات ضرورية لدعم أقارب من سجنتهم إسرائيل لقتالهم الاحتلال، أو الذين لفظوا أنفاسهم في أحداث متصلة بالقضية الفلسطينية.