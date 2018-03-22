الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من قباطية جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أسيراً محرراً من بلدة قباطية جنوب جنين.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر مفيد نزال (56 عاماً)، عقب دهم منزله في البلدة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أسيراً محرراً من بلدة قباطية جنوب جنين.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر مفيد نزال (56 عاماً)، عقب دهم منزله في البلدة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
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