الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من قباطية جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أسيراً محرراً من بلدة قباطية جنوب جنين.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر مفيد نزال (56 عاماً)، عقب دهم منزله في البلدة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).