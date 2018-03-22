شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطناً أثناء عبوره من حاجز إيرز

الاحتلال يعتقل مواطناً أثناء عبوره من حاجز إيرز
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء، مواطناً أثناء مروره على حاجز بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

وقالت المصادر: "إن تلك القوات اعتقلت المواطن حسن عمر حسن سامية، من سكان مدينة غزة، أثناء توجهه يوم أمس لإجراء مقابلة في الحاجز، عبر مؤسسة أطباء فرنسية، وتم إبلاغ ذويه في المساء باعتقاله"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

يذكر، أن سامية هو المواطن الثالث، الذي يتم اعتقاله على الحاجز خلال أقل من أسبوع.

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