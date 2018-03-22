شؤون فلسطينية

"دنيا الوطن" تنشر أسماء حجاج غزة المقبولين للحج هذا العام

"دنيا الوطن" تنشر أسماء حجاج غزة المقبولين للحج هذا العام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن يوسف دعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الخميس، أسماء حجاج المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) المقبولين، والمعتمدين للحج هذا العام 1439ه/2018م، والبالغ عددهم (2425) حاجاً وحاجة، وذلك وفقاً للكشف المسلسل ضمن القرعة العامة، التي تم إجراؤها عام 2013م.

وأوضح دعيس في بيان صحفي له، أن الأسماء تشمل المواطنين المقبولين والمعتمدين في موسم الحج لهذا العام 1439هـ/2018م من منطقة جباليا والمحافظة الوسطى، بعد القرعة العلنية التي تم إجراؤها بتاريخ 7 آذار/ مارس 2018م، في قاعة حيدر عبد الشافي بمحافظة غزة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وقال ادعيس: "عدد المقبولين في القرعة لهذا العام من منطقة جباليا بلغ (276) حاجاً وحاجة، وعدد المقبولين من المحافظة الوسطى (236) حاجاً وحاجة"، مشيراً إلى أن حصة قطاع غزة لهذا العام (2508) حجاج وحاجات، تم إدراج (2431) منهم ضمن الكشوفات، وما تبقى من أعداد والبالغة (77) حاجاً وحاجة ستكون لمعالجة المحارم، والمرضى، والمحتاجين لمرافقين".

ودعا المواطنين المعتمدة أسماؤهم والمدرجة ضمن الكشوفات لهذا العام، عدا مواطني جباليا والمحافظة الوسطى كونهم سددوا الدفعة الأولى من رسوم الحج أثناء التسجيل في هذا العام التوجه إلى أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني لإيداع الدفعة الأولى من رسوم الحج والبالغة (1000) دينار أردني، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 25/3/2018م وحتى يوم الاثنين الموافق 2/4/2018م.

ولفت إلى ضرورة تسليم إيصال الدفع وجواز السفر لإحدى شركات الحج والعمرة المؤهلة والمرخصة للعمل لهذا العام 1439هـ التي يرغب الحاج بالسفر من خلالها.

ونبه ادعيس الحجاج لعدم دفع أي مبالغ لأي شركة أو أشخاص، مؤكداً أن كل من لا يقوم بتسديد الدفعة الأولى في الوقت المحدد يفقد حقه في الحج.

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