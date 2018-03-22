أربع جرافات تابعة للاحتلال تتوغل بشكل محدود في خانيونس

وفي التفاصيل، فقد توغلت أربع جرافات من نوع D9 انطلاقاً من موقع أبو ريدة العسكري شرقي خانيونس باتجاه الجنوب بحسب ما أفادت به وكالات محلية.



وشرعت الجرافات بأعمال تجريف بمحاذاة السياج الفاصل بدعم من آليات مدفعية في الداخل المحتل، وتغطية من طيران الاستطلاع الإسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطنتوغلت عدة جرافات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم الخميس، بشكل محدودة شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.