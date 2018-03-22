الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة ويصادر 100 ألف شيكل بالخليل





وذكر الموقع ذاته أن قوات الاحتلال صادر مبلغ 100 ألف شيكل من بلدة يطا بالخليل، بزعم أنها كانت مخصصة لتنفيذ العمليات.





رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق الضفة الغربية، طالبت 11 فلسطينيا، بحسب ما جاء على موقع (يسرائيل هيوم).