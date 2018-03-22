الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة ويصادر 100 ألف شيكل بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق الضفة الغربية، طالبت 11 فلسطينيا، بحسب ما جاء على موقع (يسرائيل هيوم).
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق الضفة الغربية، طالبت 11 فلسطينيا، بحسب ما جاء على موقع (يسرائيل هيوم).
وذكر الموقع ذاته أن قوات الاحتلال صادر مبلغ 100 ألف شيكل من بلدة يطا بالخليل، بزعم أنها كانت مخصصة لتنفيذ العمليات.
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