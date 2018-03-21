شؤون فلسطينية

نبيه بري يُهاتف الرئيس محمود عباس

نبيه بري يُهاتف الرئيس محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن الرئيس محمود عباس، تلقى اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وأعرب بري، عن تقديره الكبير لوقفة الشعب الفلسطيني وقيادته في وجه المؤامرات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، ومحاولات تجاوز الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني، دعم بلاده ومساندته للشعب الفلسطيني وقيادته، في تصديه وصموده في وجه الاحتلال، مشددا على ضرورة رص الصفوف الفلسطينية، وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة كل المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.

بدوره، شكر الرئيس عباس رئيس مجلس النواب اللبناني على المواقف الأخوية للبنان، وتقديره الكبير لدور لبنان وشعبه في دعم القضية الفلسطينية، وصمود شعبنا الفلسطيني.




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