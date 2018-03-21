شؤون فلسطينية

حماس: الأجهزة الأمنية في غزة تحرز تقدم كبير في ملف تفجير الحمد لله

حماس: الأجهزة الأمنية في غزة تحرز تقدم كبير في ملف تفجير الحمد لله
رام الله - دنيا الوطن قالت حركة المقاومة الاسلامية حماس إن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة حققت تقدمًا كبيرًا في الكشف عن ملابسات حادثة تفجير موكب الدكتور رامي الحمدالله، والذي حدث يوم الثلاثاء 13 مارس 2018م، ومازالت الأجهزة الأمنية تلاحق المتورطين في هذه الجريمة وبشكل مكثف؛ ما استدعى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في داخل القطاع وعلى الحدود والمعابر.  ودعت حماس في بيان صحفي لها جمهور شعبنا الفلسطيني تفهم هذه الإجراءات، والتعاون الكامل كما عهدناهم مع الأجهزة الأمنية للوصول إلى المجرمين وكشف كل تفاصيل الجريمة النكراء. وأكدت أن قيادة حركة حماس وعلى رأسها رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية ورئيس الحركة في غزة الأستاذ يحيى السنوار يتابعان أولًا بأول وبكل اهتمام مجريات التحقيق، ووضعت الحركة كل إمكاناتها الأمنية والفنية لمساعدة الأجهزة الأمنية والوقوف إلى جانبها للوصول إلى الفاعلين، وبهذا الصدد فإن حركة حماس تؤكد دعمها الكامل ووقوفها إلى جانب الأجهزة الأمنية حتى إتمام هذه المهمة الوطنية، ونعد شعبنا وأمتنا وكل المخلصين والمعنيين بالقضية الفلسطينية أن نضعهم في كل تفاصيل هذه الجريمة النكراء حال الانتهاء التام من التحقيق فيها.

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