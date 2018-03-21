شؤون فلسطينية

داخلية غزة ترصد 5000 دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على ابو خوصة

داخلية غزة ترصد 5000 دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على ابو خوصة
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية إياد البزم إنه وفي إطار تحقيقاتها المتواصلة لمعرفة ملابسات جريمة استهداف موكب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية من التعرف على المتهم الرئيس في القضية، وهو/ (أنس عبد المالك عبد القادر أبو خوصة)، وتعمل الأجهزة الأمنية على تعقب آثاره وإلقاء القبض عليه.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني عن صرف مكافأة قدرها 5000 دولار لمن يدلي بأي معلومات تفيد بإلقاء القبض عليه، وفي ذات الوقت تحذر الوزارة أي مواطن من التستر على المطلوب أبو خوصة أو مساعدته، حيث سيعرض نفسه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكانت وزارة الداخلية بغزة، نشرت صورة لأحد المطلوبين لها، داعية المواطنين إلى التبليغ عن مكان تواجده أو أي تحركات له.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب اليوم الأربعاء: "يرجى من المواطنين من يعرف أي معلومات عن المطلوب للأجهزة الأمنية المدعو أنس عبد المالك أبو خوصة التبليغ عنه فورًا".

وطالبت من لديه معلومات عن المذكور الاتصال عبر الرقم المجاني لعمليات الشرطة (100) أو الرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية (109).


أخبار ذات صلة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

حماس تدعو المواطنين في غزة لتفهم الاجراءات الأمنية المتعلقة بقضية تفجير الحمد لله

حماس تدعو المواطنين في غزة لتفهم الاجراءات الأمنية المتعلقة بقضية تفجير الحمد لله

الأشغال المؤقتة لـ 3 متهمين بتهريب السلاح للضفة

الأشغال المؤقتة لـ 3 متهمين بتهريب السلاح للضفة

&#34;الثقافة&#34; تفتتح دورة تدريبية في &#34;التدقيق اللغوي&#34; للإعلاميين

"الثقافة" تفتتح دورة تدريبية في "التدقيق اللغوي" للإعلاميين

ادعيس يستنكر استهداف الاحتلال لأراضٍ وقفية في أريحا

ادعيس يستنكر استهداف الاحتلال لأراضٍ وقفية في أريحا

المجدلاوي يناشد الملك سلمان بإدراج أهالي الأسرى ضمن مكرمة الحج

المجدلاوي يناشد الملك سلمان بإدراج أهالي الأسرى ضمن مكرمة الحج

جادو تدعو اليونان للاعتراف بدولة فلسطين

جادو تدعو اليونان للاعتراف بدولة فلسطين

تيسير خالد: نتنياهو حريص على نقاء دولته اليهودية

تيسير خالد: نتنياهو حريص على نقاء دولته اليهودية

الحمد الله يبحث مع السفير السنغافوري تعزيز التعاون بين البلدين

الحمد الله يبحث مع السفير السنغافوري تعزيز التعاون بين البلدين

عربي

من الذي صَور الرئيس السوري داخل سيارته في الغوطة الشرقية؟

من الذي صَور الرئيس السوري داخل سيارته في الغوطة الشرقية؟

فيديو: السيسي: أتمنى امتلاك تريليوني دولار

فيديو: السيسي: أتمنى امتلاك تريليوني دولار

فيديو: الرئيس المصري يكشف سراً يحمله منذ الصغر

فيديو: الرئيس المصري يكشف سراً يحمله منذ الصغر

فيديو: إسرائيل تعترف رسمياً بقصف المفاعل النووي السوري عام 2007

فيديو: إسرائيل تعترف رسمياً بقصف المفاعل النووي السوري عام 2007

منوعات

بسمة بوسيل​ تصغر تامر حسني بـ 14 عاماً.. فهل ذلك واضح؟

بسمة بوسيل​ تصغر تامر حسني بـ 14 عاماً.. فهل ذلك واضح؟

فيديو: سعد الصغير وريم البارودي بالمحكمة مع ريهام سعيد بقضية &#34;الإتجار بالاطفال&#34;

فيديو: سعد الصغير وريم البارودي بالمحكمة مع ريهام سعيد بقضية "الإتجار بالاطفال"

فيديو مسرّب لناهد السباعي ترقص لخطيبها على أغنية &#39;&#39;لأ لأ&#39;&#39;

فيديو مسرّب لناهد السباعي ترقص لخطيبها على أغنية ''لأ لأ''

فيديو وصور: ابن دونالد ترامب يخون زوجته مع نجمة عالمية

فيديو وصور: ابن دونالد ترامب يخون زوجته مع نجمة عالمية

فيديو: ديمة بياعة تفتح النار.. مستحيل أسمح لأبنائي العيش مع والدهم

فيديو: ديمة بياعة تفتح النار.. مستحيل أسمح لأبنائي العيش مع والدهم

صور: الفنانة سعاد يونس قصة حضور ونجومية راقية

صور: الفنانة سعاد يونس قصة حضور ونجومية راقية

ديانا حداد تدعم &#34;الأيادي البيضاء&#34; وتحل ضيفة &#34;قفطان مازاغان 2018

ديانا حداد تدعم "الأيادي البيضاء" وتحل ضيفة "قفطان مازاغان 2018

فيديو: ريهام سعيد تنهار بعد رفض المحكمة اخلاء سبيلها

فيديو: ريهام سعيد تنهار بعد رفض المحكمة اخلاء سبيلها

ميريام كلينك تثير الجدل من جديد بإظهار أجزاء حساسة من جسدها

ميريام كلينك تثير الجدل من جديد بإظهار أجزاء حساسة من جسدها

فضيحة ملكية: ضبط الأمير هاري وميغان ماركل عاريين ‎

فضيحة ملكية: ضبط الأمير هاري وميغان ماركل عاريين ‎