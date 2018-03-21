داخلية غزة ترصد 5000 دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على ابو خوصة

وكانت وزارة الداخلية بغزة، نشرت صورة لأحد المطلوبين لها، داعية المواطنين إلى التبليغ عن مكان تواجده أو أي تحركات له.





وقالت الوزارة في بيان مقتضب اليوم الأربعاء: "يرجى من المواطنين من يعرف أي معلومات عن المطلوب للأجهزة الأمنية المدعو أنس عبد المالك أبو خوصة التبليغ عنه فورًا".





وطالبت من لديه معلومات عن المذكور الاتصال عبر الرقم المجاني لعمليات الشرطة (100) أو الرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية (109).



