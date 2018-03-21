داخلية غزة ترصد 5000 دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على ابو خوصة
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية إياد البزم إنه وفي إطار تحقيقاتها المتواصلة لمعرفة ملابسات جريمة استهداف موكب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية من التعرف على المتهم الرئيس في القضية، وهو/ (أنس عبد المالك عبد القادر أبو خوصة)، وتعمل الأجهزة الأمنية على تعقب آثاره وإلقاء القبض عليه.
وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني عن صرف مكافأة قدرها 5000 دولار لمن يدلي بأي معلومات تفيد بإلقاء القبض عليه، وفي ذات الوقت تحذر الوزارة أي مواطن من التستر على المطلوب أبو خوصة أو مساعدته، حيث سيعرض نفسه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية إياد البزم إنه وفي إطار تحقيقاتها المتواصلة لمعرفة ملابسات جريمة استهداف موكب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية من التعرف على المتهم الرئيس في القضية، وهو/ (أنس عبد المالك عبد القادر أبو خوصة)، وتعمل الأجهزة الأمنية على تعقب آثاره وإلقاء القبض عليه.
وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني عن صرف مكافأة قدرها 5000 دولار لمن يدلي بأي معلومات تفيد بإلقاء القبض عليه، وفي ذات الوقت تحذر الوزارة أي مواطن من التستر على المطلوب أبو خوصة أو مساعدته، حيث سيعرض نفسه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وكانت وزارة الداخلية بغزة، نشرت صورة لأحد المطلوبين لها، داعية المواطنين إلى التبليغ عن مكان تواجده أو أي تحركات له.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب اليوم الأربعاء: "يرجى من المواطنين من يعرف أي معلومات عن المطلوب للأجهزة الأمنية المدعو أنس عبد المالك أبو خوصة التبليغ عنه فورًا".
وطالبت من لديه معلومات عن المذكور الاتصال عبر الرقم المجاني لعمليات الشرطة (100) أو الرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية (109).
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