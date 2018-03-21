دولي

انطلاق أولى الرحلات من إسرائيل للهند عبر السعودية غدًا

انطلاق أولى الرحلات من إسرائيل للهند عبر السعودية غدًا
رام الله - دنيا الوطن
تنطلق، يوم غد الخميس، أولى الرحلات المباشرة من تل أبيب إلى العاصمة الهندية نيودلهي التابعة لشركة الطيران الهندية "طيران الهند" (إير إنديا)، عبر المجال الجوي السعودي.

وكانت السلطات السعودية قد وافقت لشركة "طيران الهند" السفر لإسرائيل عبر مجالها الجوي، حيث وافق على طلب الشركة بالطيران فوق أراضيها ضمن خطوط جديدة بين تل أبيب ونيودلهي.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مطلع الشهر الجاري، قوله: "السعودية منحت شركة طيران الهند (إير إنديا) الإذن للطيران فوق أراضيها عبر مسارات جديدة من وإلى تل أبيب".

وذكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ذلك للصحفيين الذين رافقوه في زيارته لواشنطن، على الرغم من أن السعودية لم تؤكد ذلك رسميا.

وبدأ بيع تذاكر سفر مباشر من تل أبيب إلى العاصمة الهندية نيودلهي، للمرة الأولى، الأربعاء 7 آذار/ مارس الجاري، على شبكة الإنترنت، وذلك في مسار يمر فوق السعودية، افتتحه وزير المواصلات الإسرائيلي، ياريف ليفين.

ويبلغ سعر التذكرة 350 دولار في كل اتجاه. ومن المقرر أن تكون الرحلة الأولى في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تنظم شركة الطيران الهندية ثلاث رحلات أسبوعية من نيودلهي إلى مطار اللد، خلال مدة زمنية قصيرة نسبيا لا تتجاوز 5 ساعات، أي أقل بساعتين ونصف عن الرحلات غير المباشرة.

وكانت الشركة الهندية قد نشرت، قبل نحو شهر، أنها تنوي البدء بتنظيم رحلات دولية إلى مطار اللد عن طريق المجال الجوي السعودي، وهو مسار يقلص بشكل ملموس مدة الطيران.

وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية فإن من بين عوامل التوصل إلى الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، هو منحة للشركة الهندية قدمها وزير السياحة، ليفين، تصل إلى 750 ألف يورو.

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وأعلنت شركة الطيران الهندية بشهر شباط/فبراير الماضي، اعتزامها القيام بثلاث رحلات أسبوعية إلى إسرائيل عبر السعودية لتقصير وقت الرحلة، لكن الهيئة العامة للطيران المدني في الرياض قالت في ذلك الوقت إنها لم تمنح أي إذن لطيران الهند.

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