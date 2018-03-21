شؤون فلسطينية

الأشغال المؤقتة لـ 3 متهمين بتهريب السلاح للضفة

الأشغال المؤقتة لـ 3 متهمين بتهريب السلاح للضفة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن اليوم الأربعاء، حكماً يقضي بوضع ثلاثة متهمين، يحملون الجنسية الفلسطينية، بالأشغال المؤقتة 3 سنوات لكل منهم، لتهريبهم السلاح للضفة الغربية.

ودانت المحكمة في جلستها العلنية التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، وبعضوية القاضيين المدني أحمد القطارنة والعسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام أمن الدولة، المتهمين الثلاثة الموقوفين منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2016 بتهم تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ووفق لائحة الاتهام، فإن "المتهمين تربطهم علاقة قربى فيما بينهم وهم من الجنسية الفلسطينية، والمتهم الأول يقيم بنابلس في الضفة الغربية، ويتردد على الأردن بحكم العمل، بينما المتهمان الثاني والثالث يعملان في الأردن، بأحد المصانع في إربد، وأثناء وجود المتهم الأول في نابلس تعرف على أحد الأشخاص هناك، ولم يكشف التحقيق عن هويته، حيث اتفقا على تصدير الأسلحة من الأردن إلى الداخل الفلسطيني، بهدف استخدامها على وجه غير مشروع".

أخبار ذات صلة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

حماس تدعو المواطنين في غزة لتفهم الاجراءات الأمنية المتعلقة بقضية تفجير الحمد لله

حماس تدعو المواطنين في غزة لتفهم الاجراءات الأمنية المتعلقة بقضية تفجير الحمد لله

الأشغال المؤقتة لـ 3 متهمين بتهريب السلاح للضفة

الأشغال المؤقتة لـ 3 متهمين بتهريب السلاح للضفة

&#34;الثقافة&#34; تفتتح دورة تدريبية في &#34;التدقيق اللغوي&#34; للإعلاميين

"الثقافة" تفتتح دورة تدريبية في "التدقيق اللغوي" للإعلاميين

ادعيس يستنكر استهداف الاحتلال لأراضٍ وقفية في أريحا

ادعيس يستنكر استهداف الاحتلال لأراضٍ وقفية في أريحا

المجدلاوي يناشد الملك سلمان بإدراج أهالي الأسرى ضمن مكرمة الحج

المجدلاوي يناشد الملك سلمان بإدراج أهالي الأسرى ضمن مكرمة الحج

جادو تدعو اليونان للاعتراف بدولة فلسطين

جادو تدعو اليونان للاعتراف بدولة فلسطين

تيسير خالد: نتنياهو حريص على نقاء دولته اليهودية

تيسير خالد: نتنياهو حريص على نقاء دولته اليهودية

الحمد الله يبحث مع السفير السنغافوري تعزيز التعاون بين البلدين

الحمد الله يبحث مع السفير السنغافوري تعزيز التعاون بين البلدين

عربي

من الذي صَور الرئيس السوري داخل سيارته في الغوطة الشرقية؟

من الذي صَور الرئيس السوري داخل سيارته في الغوطة الشرقية؟

فيديو: السيسي: أتمنى امتلاك تريليوني دولار

فيديو: السيسي: أتمنى امتلاك تريليوني دولار

فيديو: الرئيس المصري يكشف سراً يحمله منذ الصغر

فيديو: الرئيس المصري يكشف سراً يحمله منذ الصغر

فيديو: إسرائيل تعترف رسمياً بقصف المفاعل النووي السوري عام 2007

فيديو: إسرائيل تعترف رسمياً بقصف المفاعل النووي السوري عام 2007

منوعات

بسمة بوسيل​ تصغر تامر حسني بـ 14 عاماً.. فهل ذلك واضح؟

بسمة بوسيل​ تصغر تامر حسني بـ 14 عاماً.. فهل ذلك واضح؟

فيديو: سعد الصغير وريم البارودي بالمحكمة مع ريهام سعيد بقضية &#34;الإتجار بالاطفال&#34;

فيديو: سعد الصغير وريم البارودي بالمحكمة مع ريهام سعيد بقضية "الإتجار بالاطفال"

فيديو مسرّب لناهد السباعي ترقص لخطيبها على أغنية &#39;&#39;لأ لأ&#39;&#39;

فيديو مسرّب لناهد السباعي ترقص لخطيبها على أغنية ''لأ لأ''

فيديو وصور: ابن دونالد ترامب يخون زوجته مع نجمة عالمية

فيديو وصور: ابن دونالد ترامب يخون زوجته مع نجمة عالمية

فيديو: ديمة بياعة تفتح النار.. مستحيل أسمح لأبنائي العيش مع والدهم

فيديو: ديمة بياعة تفتح النار.. مستحيل أسمح لأبنائي العيش مع والدهم

صور: الفنانة سعاد يونس قصة حضور ونجومية راقية

صور: الفنانة سعاد يونس قصة حضور ونجومية راقية

ديانا حداد تدعم &#34;الأيادي البيضاء&#34; وتحل ضيفة &#34;قفطان مازاغان 2018

ديانا حداد تدعم "الأيادي البيضاء" وتحل ضيفة "قفطان مازاغان 2018

فيديو: ريهام سعيد تنهار بعد رفض المحكمة اخلاء سبيلها

فيديو: ريهام سعيد تنهار بعد رفض المحكمة اخلاء سبيلها

ميريام كلينك تثير الجدل من جديد بإظهار أجزاء حساسة من جسدها

ميريام كلينك تثير الجدل من جديد بإظهار أجزاء حساسة من جسدها

فضيحة ملكية: ضبط الأمير هاري وميغان ماركل عاريين ‎

فضيحة ملكية: ضبط الأمير هاري وميغان ماركل عاريين ‎