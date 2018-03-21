الأشغال المؤقتة لـ 3 متهمين بتهريب السلاح للضفة

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن اليوم الأربعاء، حكماً يقضي بوضع ثلاثة متهمين، يحملون الجنسية الفلسطينية، بالأشغال المؤقتة 3 سنوات لكل منهم، لتهريبهم السلاح للضفة الغربية.





ودانت المحكمة في جلستها العلنية التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، وبعضوية القاضيين المدني أحمد القطارنة والعسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام أمن الدولة، المتهمين الثلاثة الموقوفين منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2016 بتهم تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".





ووفق لائحة الاتهام، فإن "المتهمين تربطهم علاقة قربى فيما بينهم وهم من الجنسية الفلسطينية، والمتهم الأول يقيم بنابلس في الضفة الغربية، ويتردد على الأردن بحكم العمل، بينما المتهمان الثاني والثالث يعملان في الأردن، بأحد المصانع في إربد، وأثناء وجود المتهم الأول في نابلس تعرف على أحد الأشخاص هناك، ولم يكشف التحقيق عن هويته، حيث اتفقا على تصدير الأسلحة من الأردن إلى الداخل الفلسطيني، بهدف استخدامها على وجه غير مشروع".

رام الله - دنيا الوطن