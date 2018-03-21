شؤون فلسطينية

ادعيس يستنكر استهداف الاحتلال لأراضٍ وقفية في أريحا

ادعيس يستنكر استهداف الاحتلال لأراضٍ وقفية في أريحا
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، الأراضي والأملاك الوقفية بمحافظة أريحا والأغوار، المهددة بالاستيلاء عليها والمحاذية للمستوطنات، اليوم الأربعاء.

واستنكر إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الهمجية والاستفزازية بحق هذه الأراضي، وآخرها دعوات وزير البناء والإسكان الإسرائيلي لضم الضفة الغربية والأغوار إلى إسرائيل وتعزيز الاستيطان.

وأضاف، أن أغلب المناطق المستهدفة هي أراض وقفية، مؤجرة للمستثمرين في المجال الزراعي، وتُزرع بالنخيل، مشدداً على تصميم الوزارة على تطوير هذه الأراضي، واستثمارها والاستمرار باستغلالها.

وأعلن ادعيس، على هامش الزيارة، تشكيل لجان الوعظ والإرشاد في المحافظات الشمالية، وذلك لضبط الخطاب الديني الوسطي المعتدل في المساجد كافة، وآليات التواصل مع المجتمع المحلي.

أخبار ذات صلة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

&#34;الثقافة&#34; تفتتح دورة تدريبية في &#34;التدقيق اللغوي&#34; للإعلاميين

"الثقافة" تفتتح دورة تدريبية في "التدقيق اللغوي" للإعلاميين

ادعيس يستنكر استهداف الاحتلال لأراضٍ وقفية في أريحا

ادعيس يستنكر استهداف الاحتلال لأراضٍ وقفية في أريحا

المجدلاوي يناشد الملك سلمان بإدراج أهالي الأسرى ضمن مكرمة الحج

المجدلاوي يناشد الملك سلمان بإدراج أهالي الأسرى ضمن مكرمة الحج

جادو تدعو اليونان للاعتراف بدولة فلسطين

جادو تدعو اليونان للاعتراف بدولة فلسطين

تيسير خالد: نتنياهو حريص على نقاء دولته اليهودية

تيسير خالد: نتنياهو حريص على نقاء دولته اليهودية

غنيم: مؤتمر المانحين وفر 80% من قيمة برنامج تحلية مياه غزة

غنيم: مؤتمر المانحين وفر 80% من قيمة برنامج تحلية مياه غزة

المالكي يُسلّم الرئيس عباس اتفاقية &#34;التمييز العنصري&#34;

المالكي يُسلّم الرئيس عباس اتفاقية "التمييز العنصري"

عربي

من الذي صَور الرئيس السوري داخل سيارته في الغوطة الشرقية؟

من الذي صَور الرئيس السوري داخل سيارته في الغوطة الشرقية؟

فيديو: السيسي: أتمنى امتلاك تريليوني دولار

فيديو: السيسي: أتمنى امتلاك تريليوني دولار

فيديو: الرئيس المصري يكشف سراً يحمله منذ الصغر

فيديو: الرئيس المصري يكشف سراً يحمله منذ الصغر

فيديو: إسرائيل تعترف رسمياً بقصف المفاعل النووي السوري عام 2007

فيديو: إسرائيل تعترف رسمياً بقصف المفاعل النووي السوري عام 2007

منوعات

بسمة بوسيل​ تصغره تامر حسني بـ 14 عاماً.. فهل ذلك واضح؟

بسمة بوسيل​ تصغره تامر حسني بـ 14 عاماً.. فهل ذلك واضح؟

فيديو: سعد الصغير وريم البارودي بالمحكمة مع ريهام سعيد بقضية &#34;الإتجار بالاطفال&#34;

فيديو: سعد الصغير وريم البارودي بالمحكمة مع ريهام سعيد بقضية "الإتجار بالاطفال"

فيديو مسرّب لناهد السباعي ترقص لخطيبها على أغنية &#39;&#39;لأ لأ&#39;&#39;

فيديو مسرّب لناهد السباعي ترقص لخطيبها على أغنية ''لأ لأ''

فيديو وصور: ابن دونالد ترامب يخون زوجته مع نجمة عالمية

فيديو وصور: ابن دونالد ترامب يخون زوجته مع نجمة عالمية

فيديو: ديمة بياعة تفتح النار.. مستحيل أسمح لأبنائي العيش مع والدهم

فيديو: ديمة بياعة تفتح النار.. مستحيل أسمح لأبنائي العيش مع والدهم

صور: الفنانة سعاد يونس قصة حضور ونجومية راقية

صور: الفنانة سعاد يونس قصة حضور ونجومية راقية

ديانا حداد تدعم &#34;الأيادي البيضاء&#34; وتحل ضيفة &#34;قفطان مازاغان 2018

ديانا حداد تدعم "الأيادي البيضاء" وتحل ضيفة "قفطان مازاغان 2018

فيديو: ريهام سعيد تنهار بعد رفض المحكمة اخلاء سبيلها

فيديو: ريهام سعيد تنهار بعد رفض المحكمة اخلاء سبيلها

ميريام كلينك تثير الجدل من جديد بإظهار أجزاء حساسة من جسدها

ميريام كلينك تثير الجدل من جديد بإظهار أجزاء حساسة من جسدها

فضيحة ملكية: ضبط الأمير هاري وميغان ماركل عاريين ‎

فضيحة ملكية: ضبط الأمير هاري وميغان ماركل عاريين ‎