المجدلاوي يناشد الملك سلمان بإدراج أهالي الأسرى ضمن مكرمة الحج

رام الله - دنيا الوطنناشد بسام المجدلاوي مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة مكتب الهيئة في المحافظاتالجنوبية خادم الحرمين الشريفين والحكومة السعودية بإدراج أهالي الأسرى والأسرى المحررين ضمن مكرمة الحج لهذا العام، أسوة بأهالي الشهداء وذلك علي غرار المكرمة التي شملت أهالي الأسرى والاسرى المحررين والتي توقفت منذ عدة أعوام.واشاد المجدلاوي بما تقدمه المملكة العربية السعودية ممثلة بالملك سلمان بن عبد العزيز للشعب الفلسطيني من خدمات جليلة تسهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني وثباته علي أرضه، وخاصة المكرمات التي يقدمها الملك لأهالي الشهداء والأسرى وذوي الاحتياجات الخاصة.وأضاف بأن أهالي الأسرى والأسرى المحررين يتطلعون بشغف لاستجابة الملك سلمان، لمناشدتهم التي تتكرر كل عام منذ ان توقفت مكرمة الأسرى لأسباب غير معروفة، آملين بأن تخصص المملكة العربية السعودية لهذا العام مكرمة ملكية لذوي الأسرى الذين يحلمون بأداء هذه الفريضة قبل انقضاء أعمارهم، إضافة إلي الأسرى المحررين الذين امضوا زهرة شبابهم خلفقضبان الأسر وينتظرون زيارة بيت الله الحرام بعد معاناتهم وسنوات القهر والحرمان التي عاشوها في سجون الاحتلال.