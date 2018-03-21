شؤون فلسطينية

داخلية غزة تنشر صورة مطلوب لها وتدعو للتبليغ عنه

داخلية غزة تنشر صورة مطلوب لها وتدعو للتبليغ عنه
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية بغزة، صورة لأحد المطلوبين لها، داعية المواطنين إلى التبليغ عن مكان تواجده أو أي تحركات له.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب اليوم الأربعاء: "يرجى من المواطنين من يعرف أي معلومات عن المطلوب للأجهزة الأمنية المدعو أنس عبد المالك أبو خوصة التبليغ عنه فورًا".

وطالبت من لديه معلومات عن المذكور الاتصال عبر الرقم المجاني لعمليات الشرطة (100) أو الرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية (109).

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