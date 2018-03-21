تيسير خالد: نتنياهو حريص على نقاء دولته اليهودية

رام الله - دنيا الوطنكتب تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا على خطاب نتنياهو يوم أمس في ديمونا حول الجدار، الذي أقامته اسرائيل على طول الحدود مع شبه جزيرة سيناء، إن الجدار منع هجمات وعمليات تسلل.وبلغة عنصرية كريهة أضاف نتنياهو : "لقد أكملنا مشروعا عملاقا ، وهو إقامة جدار على طول أكثر من 200 كيلومتر على محاذاة حدودنا مع سيناء، وعلل نتنياهو الاسباب التي دفعت حكومته الى إقامة ذلك الجدار من بين اسباب أخرى الى ما أسماه موجات من المتسللين الأفارقة غير الشرعيين كانت تجرف البلاد، كنا سنواجه هجمات خطيرة من (الإرهابيين) في سيناء، وشيئا أسوأ من ذلك بكثير، فيضان من المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا"وتابع نتنياهو موضحاً: "نتحدث عن دولة يهودية وديمقراطية ، كيف كان باستطاعتنا أن نضمن وجود الدولة اليهودية والديمقراطية إن دخلها سنويا خمسون ألف متسلل افريقي ، ثم مئة ألف، ثم مئة وخمسون ألف متسلل؟ ولو وصل عددهم مليون أو مليون ونصف مليون، لضاعت الدولة هذا لم يحدث.وختم تيسير خالد مدونته قائلا: هكذا يقدم بنيامين نتنياهو اسرائيل باعتبارها دولة عنصرية بامتياز ، فهي لا تتصرف بعنصرية مع الفلسطينيين فقط ، بل وكذلك مع المتسللين الافارقة ، الذين يمكن ان يشكلوا خطرا على دولته اليهودية والديمقراطية.