غنيم: مؤتمر المانحين وفر 80% من قيمة برنامج تحلية مياه غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم اليوم الأربعاء، أن مؤتمر المانحين لدعم برنامج محطة تحلية مياه البحر في قطاع غزة في بروكسل نجح في توفير نحو 80% من قيمة المشروع التي تبلغ نحو 600 مليون دولار.وشدد م. غنيم في بيان صحفي على أن سلطة المياه نجحت في اقناع المانحين بأهمية البرنامج الحيوي لانقاذ قطاع غزة من كارثة انسانية محدقة به، كون أكثر من 80% من مياه القطاع غير صالحة للاستخدام الآدمي.واعتبر أن نجاح سلطة المياه من خلال مؤتمر المانحين في جمع 565 مليون دولار، هو قصة نجاح كبيرة، بعد أن توجت الجهود التي بدأت منذ ثلاث سنوات بعقد اللقاءات الدولية والاجتماعات والجولات على العواصم العالمية لحشد التأييد الدولي لهذا المؤتمر.وتابع: جهود كبيرة بذلتها سلطة المياه استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، لإقناع دول العالم بأهمية المشروع، وتوفير الدعم المالي له، ولوضع الخطط والتصاميم لتنفيذ برنامج محطة تحلية مياه البحر في قطاع غزة، مما سيمكن سلطة المياه من البدء باجراءات طرح عطاء المحطة التحلية المركزية والخط الناقل في أقرب فرصة ممكنة.يذكر أن غنيم وقع باسم سلطة المياه مع وفلافيا بلانزا مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اتفاقية إعلان نوايا بين سلطة المياه وبنك الاستثمار الأوروبي.وشدد على أن الاتفاقية رصد مبلغ 7.1 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي من خلال البنك لغرض جلب خدمات استشارية دولية متخصصة في تقديم المساعدة الفنية لجهة تنفيذ مشاريع البنى التحتيه المشابهة.وأكد أن التوقيع على هذا الإعلان مقدمة للتوقيع على الاتفاقية المالية في الفترة القادمة بشكل رسمي.